Depresión y Suicidios Aumentaron en las Fiestas de Fin de Año

* Revela Consejo Nacional de Salud Mental.

Tapachula, Chiapas 2 de Enero del 2025.- Indiferencia, tristeza, insomnio, desgano, pérdida de motivación, llanto y tristeza extrema son algunos síntomas del ser humano en épocas navideñas y de fin de año, mismos que se pueden convertir en depresión si prevalecen durante semanas y pueden llevar al suicidio, según da a conocer el Consejo Nacional de Salud Mental.

La depresión de dejar el año viejo, es un síntoma característico de baja del estado de ánimo durante la época, la cual puede superarse en el año nuevo, pero que también puede convertirse en una severa depresión si no se atiende oportunamente.

El psicólogo del Centro de Integración Juvenil, Eduardo Piedrasanta dio a conocer que es normal sentir nostalgia en esta época, pero lo que no es normal es que ese sentimiento tome otras dimensiones, prevalezca más tiempo, interfiera negativamente en las actividades cotidianas y en aspectos de salud como comer y dormir, pues entonces se estaría hablando de una depresión, por lo que la familia es un factor determinante para influir en el ánimo de las personas.

Hizo hincapié en que cuando la depresión relacionada con la época de fin de año, se convierte en una patología psicológica, ésta puede llevar al extremo del intento de suicidio, por lo que recomendó a las familias que estén cerca de la persona que se siente deprimido por la época o por haber pasado por un episodio de duelo o alguna cuestión similar.

En este sentido, según datos estadísticos del Centro Nacional de Salud Mental señala que el porcentaje de suicidios en esta época del año se incrementa hasta en un 13 %.

La mayoría de casos de suicidio se da en el grupo de adolescentes, ya que por la etapa emocional de su vida y por las consecuencias que tienen que ver con el aislamiento, rompimiento de noviazgo o desintegración familiar es más susceptible a no saber manejar sus emociones. EL ORBE/ JC.