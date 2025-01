Malvivientes se Apoderan de Parque en Fraccionamiento Vida Mejor: Colonos

*Urge la Rehabilitación del Alumbrado Público y Vigilancia Policiaca.

Tapachula, Chiapas 3 de enero de 2025.- Grave problema ocurre en el fraccionamiento Vida Mejor, polígono 1, que se ubica al sur poniente de la ciudad de Tapachula, en virtud de que un espacio considerado como área verde, está siendo utilizado por borrachos y drogadictos.

Armando Cifuentes Ruiz, coordinador del Comité de Planeación y Desarrollo Municipal (Copladem), señaló que están preocupados por la seguridad de sus familias, ya que los borrachos y drogadictos son un constante peligro.

En entrevista con el rotativo El Orbe, comentó que esta problemática ha llevado a los vecinos a organizarse para limpiar y rehabilitar el parque local, un espacio destinado al esparcimiento de niños y jóvenes, que se ha visto gravemente afectado por actos vandálicos.



1 de 3

Añadió que la falta de alumbrado público y porque no hay vigilancia policíaca, es aprovechada por personas que llegan a consumir alcohol y drogas, e incluso a realizar actos de índole sexual, además de destrozos que han hecho en juegos infantiles y bancas.El entrevistado aseguró que, por las noches, no se puede transitar con tranquilidad, ya que existe el riesgo de ser asaltado. Los niños no salen a jugar después de las cinco de la tarde por temor a que les pueda ocurrir un desagravio, ya que los teporochos ya drogados se vuelven agresivos.Ante esta situación, dijo que es urgente la rehabilitación de las lámparas y que haya más vigilancia policiaca en el parque. También, agregó, que requieren de la ayuda de las autoridades para que se realicen reparaciones en los juegos y bancas. EL ORBE/Nelson Bautista