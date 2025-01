Volaris No Abandonará Tapachula: Agencias de Viajes

*Solo Dejará de Operar la Ruta Tapachula-Monterrey.

Tapachula, Chiapas; 20 de Enero de 2025.- La aerolínea Volaris ha confirmado que, a partir del 1 de febrero, dejará de operar la ruta Tapachula-Monterrey, pero aclaró que no abandonará la Ciudad.

La decisión implica que la ruta, que comenzó a operar en julio de 2022, continuará funcionando hasta el 31 de enero con tres vuelos semanales (lunes, miércoles y viernes).

En entrevista para rotativo EL ORBE, Jorge Alfredo Gálvez Sánchez, director de Vuela Agencia de Viajes en Tapachula, explicó que la misma ruta es operada también por Viva Aerobús, quien mantendrá sus vuelos los mismos días, garantizando que la conexión entre ambas ciudades no se perderá.

La razón detrás de la salida de Volaris de esta ruta es la competencia con Viva Aerobús, con quien comparte el mismo itinerario, dijo.

Ante este escenario, Volaris ha decidido no entrar en una «guerra de precios» con la otra aerolínea, especialmente durante la temporada baja.

A pesar de esta decisión, el directivo señaló que no se espera una afectación significativa para los usuarios, ya que Viva Aerobús seguirá operando la ruta. Sin embargo, expresó su preocupación sobre la posibilidad de que, al quedar como única aerolínea en la ruta, Viva Aerobús aumente los precios de los boletos. En ese sentido, indicó que los pasajeros deben contar con tarifas justas y competitivas.

Destacó que los viajeros podrían explorar otras opciones como volar en diferentes días de la semana o adquirir boletos con anticipación.

También recordó que Volaris continuará operando otros vuelos desde Tapachula, como los vuelos nocturnos hacia la Ciudad de México todos los días, así como las rutas Tapachula-Tijuana y Tapachula-Guadalajara, las cuales seguirán con frecuencia de cinco y cuatro vuelos semanales, respectivamente.

En resumen, Volaris no se va de Tapachula, sino que únicamente dejará de operar la ruta Tapachula-Monterrey a partir del 1 de febrero. EL ORBE/Nelson Bautista