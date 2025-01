Violencia Familiar ha Aumentado Alrededor de un 20% en la Región

*Sostiene Organización Defensora de los Derechos de las Mujeres.

Tapachula, Chiapas; 20 de Enero de 2025.- La violencia familiar en la región ha aumentado un 20% en los últimos años, debido principalmente a la falta de educación y valores en las familias, así como a la influencia de las redes sociales y el consumo de sustancias tóxicas.

En entrevista para rotativo EL ORBE, Isabel Méndez Hernández, dirigente de la Organización de Mujeres en Movimiento por la Liberación Nacional, destacó que esta problemática afecta especialmente a mujeres y jóvenes, incluso de comunidades rurales.

La cultura de la violencia se está transmitiendo de generación en generación; los jóvenes están siendo maltratados psicológica y físicamente, y muchos se callan por miedo o por la creencia de que ‘son mujercitas o hombrecitos’ y deben aguantar.

También criticó la falta de denuncias por parte de las víctimas de violencia familiar, reconociendo que, aunque el tiempo ha avanzado, aún no existe un hábito arraigado de denuncia. Muchos jóvenes no saben cómo hacerlo o no se sienten seguros al hacerlo, señaló.

La dirigente hizo un llamado urgente a las autoridades para que tomen medidas más efectivas en la lucha contra la violencia familiar. Además, abogó por la implementación de programas de educación y prevención en las escuelas.

Debemos enseñar a nuestros jóvenes que la violencia no es aceptable y hay formas saludables de resolver conflictos familiares o sociales. EL ORBE/Nelson Bautista