Retoman Actividades el 80% de Maestros Desplazados por la Violencia en Chiapas

*Regresan a las Aulas en Municipios de la Zona Sierra.

Tapachula, Chiapas; 23 de Enero de 2025.- La situación de inseguridad en las escuelas de Chiapas, especialmente en las zonas fronterizas en la Sierra, fue un desafío crítico que afectó el inicio de clases desde mediados de 2023. La violencia generada por grupos delincuenciales obligó a muchos maestros a abandonar sus aulas e incluso suspendieron las actividades educativas en varias comunidades de la región.

En entrevista para rotativo EL ORBE, David Guzmán Salas, representante de la Secretaría de la Contraloría de la Sección 40 y del Bloque Democrático, destacó el avance logrado en el retorno a las actividades escolares, gracias a la implementación de una estrategia de seguridad por parte del Gobierno Estatal.

Señaló que la inseguridad alcanzó niveles alarmantes, provocando la suspensión de clases en localidades como Chicomuselo, Comalapa, Motozintla, Villaflores y la zona alta de San Cristóbal, donde los docentes no podían presentarse por amenazas y extorsiones de grupos criminales. No obstante, gracias a los esfuerzos gubernamentales, la situación ha mejorado considerablemente, y “hoy podemos decir que el 80% de los maestros que habían sido desplazados han regresado a las aulas”, expresó el representante sindical.



Aunque la inseguridad no ha desaparecido por completo, Guzmán Salas subrayó que la situación se ha estabilizado y que hoy en día las incidencias se deben más a problemas de infraestructura y organización escolar que a la delincuencia.Dijo afortunadamente, el Gobernador, a través de la Policía Pakal, ha logrado poner orden. Los maestros que hace unos meses temían por su seguridad hoy pueden realizar sus actividades con mayor tranquilidad”, afirmó.A pesar de los avances, el temor persiste entre los docentes, quienes siguen alertas ante posibles riesgos. Guzmán Salas reafirmó que tanto la Secretaría como el sindicato están comprometidos a proteger la integridad de los maestros y atender cualquier eventualidad de «foco rojo» que pudiera surgir.Destacó también que la vigilancia en las carreteras ha mejorado significativamente, lo que han permitido que ya no se registren bloqueos por parte de la delincuencia organizada, lo que brinda mayor seguridad a los docentes, quienes anteriormente temían por su vida al desplazarse.Este regreso a las aulas representa un paso importante hacia la normalización de la educación en Chiapas. Sin embargo, Guzmán Salas advirtió que no se puede bajar la guardia, ya que la sensación de temor sigue presente.Concluyó destacando que, a pesar de los retos, los docentes, directivos y padres de familia están dispuestos a trabajar juntos para garantizar el bienestar de los estudiantes. EL ORBE/Nelson Bautista