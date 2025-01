Motociclistas Inconformes con las Nuevas Disposiciones Para Transitar

* Temen que Delincuentes Clonen Matriculas.

Tapachula, Chiapas; 26 de Enero del 2025.- Miembros de clubes de motociclistas, manifestaron su inquietud por las nuevas disposiciones de las autoridades en Chiapas, para que sea obligatorio portar chalecos y cascos con las matrículas de las motocicletas que conducen, lo cual es riesgoso, dijeron, porque pueden ser clonadas, además de que sienten que sus derechos humanos están siendo vulnerados.

Lo anterior se desprende de la entrevista ofrecida por Oscar “N”, representante del club Biker Unidos de Tapachula, de la agrupación Rodada Para Ayudar, quien aclaró que no están en contra de las autoridades, sino todo lo contrario. Celebran que se realicen operativos de seguridad.

Sin embargo, los motociclistas están exponiendo sus inquietudes debido a las nuevas disposiciones de las autoridades.

¿Qué va a pasar el día que alguien clone una matrícula para delinquir?, cuestionó. Así como advirtió que portar matricula en chalecos y cascos está violentando sus derechos humanos, y están vulnerando su identidad.

“No estamos en contra de los operativos, al contrario, estamos a favor de que se hagan operativos más constantes, de mayor duración de tiempo en puntos estratégicos, eso nos ayuda mucho, lo que estamos en contra es de que nos quieran etiquetar como personas”, insistió.

El representante de los motociclistas dijo que las personas que van a delinquir obviamente no van a poner sus datos en un chaleco o casco. Seguramente utilizarán los datos de alguien más y puede resultar que sea el tuyo, entonces las autoridades te pueden ir a traer a tu casa, y no van a preguntar si eres tú o no.

Diversas organizaciones de motociclistas en la entidad son las que están pidiendo a las autoridades estatales reconsideren las disposiciones. Porque también hay muchos motociclistas que trabajan en estos vehículos. EL ORBE/ JC