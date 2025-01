Trabajadores Asegurados son Renuentes a Realizarse Chequeos Médicos Preventivos

*En Marcha Campaña de Concientización en Empresas.

Tapachula, Chiapas; 27 de Enero del 2025.- El 50% de los trabajadores afiliados al IMSS de diversas empresas evitan o rechazan los chequeos médicos que realiza personal de salud, a solicitud de la parte patronal, dio a conocer en entrevista la enfermedad de la UMF 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social, Meyli Verdugo.

Explicó que el PrevenIMSS es un programa que brinda las prestaciones y servicios adecuados para atender a todos los pacientes,y tiene como objetivo dar un diagnóstico oportuno de enfermedades, para que así no requieran tratamiento médico agresivo o en su caso evitarlas.

Como parte de estas acciones dijo están llevando los puestos de vacunación a empresas, en donde la parte patronal hace la invitación, y el personal de salud acude con el módulo.

“Se les hace el chequeo prevenimss, lo que es chequeo de presión, glucosa, colesterol, las pruebas rápidas de VIH y hepatitis C”, comentó.

Cuestionada sobre a cuantas empresas han acudida, Meyli Verdugo informó que en el mes de enero van acudiendo a cuatro empresas, como Domino’s Pizza, Gamesa, Sabritas y Coca-Cola. Haciendo énfasis en que todo el personal tiene número de afiliación y está debidamente asegurado.

En muchos casos el personal asegurado argumenta que no va a las citas de salud al IMSS por falta de tiempo. Sin embargo, en las visitas que hacen a las empresas a solicitud de la parte patronal, se encuentran en ocasiones mucha renuencia, dijo, las personas no les gusta checar su estado de salud. En algunos casos por miedo a que descubran que tienen una enfermedad crónica.

Hay empresas en que sí obligan a los trabajadores a pasar a los módulos de salud y vacunación, sin embargo hay algunas que no, en donde han encontrado renuencia al chequeo médico hasta en un 50%, subrayó. EL ORBE/ JC