Brigada Callejera Detecta VIH en Tapachula, al Menos 5 Casos

*De Diciembre a Enero.

Tapachula, Chiapas; 5 de Febrero del 2025.- Sólo de Diciembre a Enero, personal de Brigada Callejera detecto “cinco casos de VIH” en la ciudad fronteriza de Tapachula, lo que ya es un tema grave de salud pública; esto a pesar de que haciendo un comparativo con otras fechas, se ha dado una disminución de la detección de casos de otras enfermedades de transmisión sexual, según el organismo no gubernamental.

En entrevista Cristian Gómez Fuentes, responsable de la oficina de Brigada Callejera en esta región, explicó que las trabajadoras sexuales son la población que más se cuida, principalmente las que trabajan en la vía pública, ya que son chicas que normalmente están en constante chequeo en temas de VIH y sífilis.

Incluso -dijo- son las que más acuden a las charlas sobre el cuidado de la salud, y acuden por insumos como condones, lubricantes, entre otros materiales de protección.

Reveló que el trabajo que realiza Brigada Callejera con este sector de la población, “no cubre ni el 50% de la industria del entretenimiento, en donde laboran todas las mujeres dedicadas a la actividad más antigua del mundo. Por lo que atribuyó la disminución de detección de enfermedades de transmisión sexual, a la baja presencia de migrantes, quienes anteriormente se encontraban en establecimientos como bares, cantinas y table dance.

“En este año no hemos tenido caso de sífilis, solamente uno, y era una persona mexicana. En temas de población migrante no hemos detectado casos de sífilis como el año anterior que hubo un incremento muy alto en temas de sífilis”, subrayó.

Apuntó que en esta zona de la frontera sur de México existe un constante movimiento poblacional, sobre todo migrantes de diversas nacionalidades que tienen como objetivo llegar a la frontera norte del país.

Sabemos que la migración va a continuar, sigue entrando gente todos los días, pero ya no en las cantidades como antes mirábamos, en el tema de trabajo sexual sí hubo un incremento, porque la gran parte de las chicas que trabajaban en corto horario, hoy tienen que trabajar todo el día, desde las 9 de la mañana y a veces hasta las 9 o 10 de la noche para poder llevar el sustento a su casa”, expuso. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.