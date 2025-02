Vecinos del Centro de Tapachula Piden Reubicación de las Oficinas de COMAR

*Migrantes Defecan y Orinan en Puertas de las Viviendas Aledañas.

Tapachula, Chiapas 10 de Febrero del 2025.- Vecinos del centro de la ciudad hicieron un enérgico llamado a las autoridades federales, para que reubiquen las oficinas de la COMAR ubicadas en la 8ª sur esquina con 4ª calle poniente en la ciudad de Tapachula, ya que los migrantes que a diario acuden a la dependencia en busca de atención realizan sus necesidades fisiológicas en las puertas y banquetas de los domicilios aledaños.

Señalaron que anteriormente, las aglomeraciones de extranjeros en la dependencia en mención, solo se daban los lunes, sin embargo, en la actualidad es a diario, causando muchas molestas a los vecinos.

En entrevista, Benito Llaven Ricárdez vecino del lugar, manifestó: “Ya no aguantamos el olor a mierda y orín, yo vivo aquí en la casa blanca, y una solución es que la COMAR les instale baños a estas personas”.

De igual forma denunció que en la zona, hay muchos desechos de basura en las banquetas, lo que también es generado por la población migrante.



1 de 4

Entrevistada por aparte, María del Carmen Escobar también vecina en este sector de la ciudad, hizo un llamado a las autoridades para que reubiquen las oficinas de la COMAR, algo que ya han solicitado en años anteriores.“Como vecinos estamos expuestas a todo, tanto a robos como a contaminación, desvelos, porque no podemos dormir en la noche, estas personas vienen desde el sábado, domingo, hablan muy fuerte las personas de color. Somos vecinos de las primeras colonias de la ciudad”, expuso.Apuntó que piden el apoyo de seguridad municipal, sin embargo, ya no les hacen caso, porque a los migrantes los protege derechos humanos y ellos como autoridad están atados de mano.María del Carmen Escobar manifestó que es originaria de esta ciudad, aquí esta su familia y sus nietos. Así como son de los primeros ciudadanos que pagan impuestos, por lo que están exigiendo la reubicación de dicha dependencia.De igual forma denunció que la población migrante genera muchos desechos que se esparcen en la zona, provocando contaminación.Agregó que no es justo que las autoridades protejan más a los migrantes que a los ciudadanos mexicanos, porque donde terminan los derechos de los extranjeros, empiezan los de los ciudadanos originarios de esta ciudad. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.