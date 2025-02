Padres de Familia se Manifiestan por Despido de Docentes en Preescolar

* Argumentan que fue de Manera Injustificada.

Tapachula, Chiapas, 14 de febrero de 2025.- Tras el despido de dos docentes, la directora Lecni Fabiola Pérez Reyes y la maestra Patricia Zetina Herrera; padres de familia del Centro de Atención Infantil Comunitario (CAIC) Chikiamigos, ubicado en el fraccionamiento La Antorcha, se manifestaron este día en rechazo a la medida, argumentando que fue de manera injustificada.

El problema ha generado un malestar generalizado entre los padres de familia, quienes exigen respuestas claras por parte del Sistema DIF y la reinstalación de las educadoras.

En entrevista con el rotativo El Orbe, Marce Salas Sánchez, madre de familia del CAIC Chikiamigos, comentó: “Nosotros no queremos que se vayan, porque no hay ninguna justificación profesional para despedirlos”.

La problemática se ha arrastrado durante más de un año, desde que personal del DIF intentó modificar el reglamento interno del centro, lo que provocó una demanda ante Derechos Humanos, respaldada por la directora y el personal docente.

Salas también mencionó que recientemente padres de familia notaron la presencia de personas ajenas al plantel, lo cual ha generado preocupación sobre la seguridad de los niños. “Si a nosotros no nos dejan entrar, según el reglamento, ¿por qué ellos sí pueden?”, preguntó.

Hace dos días, se notificó a través de una llamada telefónica el despido de las maestras, sin previo aviso ni justificación formal. Los padres de familia señalaron que hace un año, hubo intentos por despedir a varios maestros, pero se opusieron a esta medida.

En respuesta, los padres han presentado un oficio ante el DIF regional solicitando una respuesta formal a sus demandas. Además, interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, aunque hasta el momento no han recibido respuesta.

“Exigimos que las maestras sean reinstaladas y que las nuevas personas que lleguen se presenten ante nosotros. No vamos a permitir el acceso a otras personas hasta que no haya una justificación formal y profesional, ya que esto se está dando de manera personal”, expresaron los padres.

El CAIC Chikiamigos actualmente atiende a alrededor de 35 niños y niñas en nivel preescolar, y los padres están decididos a proteger la continuidad educativa de sus hijos, sin poner en riesgo su seguridad por intereses personales ajenos a la educación. EL ORBE/Nelson Bautista