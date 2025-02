Comerciantes y Clientes se Quejan por Caos Vial en Calles del Mercado San Juan

* Camiones que Descargan Mercancía Afectan la Circulación.

Tapachula,. Chiapas; 14 de Febrero.- Entre las 5 y 6.30 de la mañana un camión torton se atravesó en la 14 Norte a la altura de Farmacia del Ahorro, en el Mercado San Juan, para descargar frutas y verduras. Esto provocó corte total a la vialidad durante más de hora y media, sin que nadie hiciera nada para evitarlo.

Clientes y otros comerciantes quedaron atrapados en las calles desde la 17 Oriente, calle Insurgentes, Damiano Cajas y calles intermedias, afectando las ventas en general.

Locatarios del mercado San Juan denuncian que los problemas de años como el ambulantaje, falta de estacionamiento, vigilancia y orden, se suma la venta o sobre-venta de espacios.

Un mayorista qué solicitó omitir su nombre señaló que » es competencia desleal, ahora el que vendía verdura y legumbres ya también está metiendo fruta. Otro metió otras bodegas a la hija, el hijo, la sobrina, cuando aquí tenemos acuerdos. Por años hemos respetado cada quien su giro y sus espacios, ahora la administración actual ha puesto en venta beneficios y espacios al mejor postor y pues no le puede decir que no atraviese su torton a la hora que se le da la gana»

La Señora Marta López, canastera, se queja porque «ahora los taxis no quieren entrar al San Juan, tuve que arrastrar mi cajita de aguacate, desde la 17, de por si no hay venta y ahora hasta adolorida de la espalda, porque ¿Quién me da para la tortilla?

Son muchos los hoteles o restaurantes que compran insumos en el Mercado San Juan, como don José Mejía que compra dos veces por semana, a la pregunta obligad si conviene hacer aquí las compras, respondió que sí, pero él tiene que pagar un triciclo para llevar sus compras sobre la Damiano Cajas, porque ya sabe que le llevaría de 35 a 40 minutos salir.