Productores de Café Anuncian Huelga de Hambre por Falta de Apoyos

*Programada Para el Próximo 19 de Marzo

Tapachula, Chiapas 16 de Marzo del 2025.- Productores de café de la región del Soconusco dieron a conocer que para este miércoles 19 de marzo por la mañana, realizarán una huelga de hambre en el parque central Miguel Hidalgo, frente al palacio municipal de Tapachula.

Según los inconformes, es para protestar por la falta de apoyo de parte del gobierno federal al sector agrícola de esta región.

Lo anterior fue dado a conocer por los dirigentes cafetaleros, Isai García Trujillo e Ismael Gómez Coronel, quienes denunciaron que desde los meses de noviembre y diciembre del 2023, la zona enfrentó una difícil sequía que se prolongó para los meses de enero mayo del 2024.

Situación de la que todavía no se recuperan en el presente año, por lo que estuvieron insistiendo para que las autoridades federales les brindarán los apoyos necesarios, para tratar de mitigar los daños que han tenido en sus cultivos derivado del cambio climático.

Además de que también han pedido el apoyo de las autoridades federales para obtener precios de garantía en este sector agrícola, del cual dependen miles de familias. Sin embargo, no les han brindado ningún apoyo, ni la atención necesaria.

Destacaron que los productores de café requieren de renovar sus plantaciones, con variedades más resistentes a la sequía y capacitación, así como tecnificar sus parcelas con sistemas de riego

Señalaron que desafortunadamente no ha habido atención de las autoridades competentes, e incluso, los funcionarios del sexenio pasado, en Gobierno del Estado, se declararon incompetentes para atender la problemática. Debido a todo lo anterior expuesto, y ante la negativa de atención de parte de las autoridades, realizarán una huelga de hambre el próximo miércoles 19 de marzo del presente año por la mañana, frente a la Presidencia Municipal de Tapachula. EL ORBE/ Mesa de Redacción.