Estalla Conflicto Estudiantil por Cambio de Directivo en la UPN en Tapachula

Tapachula, Chiapas 18 de Marzo del 2025.- Estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, ubicada al sur de la ciudad de Tapachula discreparon en sus acciones, ya que por un lado unos se manifestaron con pancartas frente a las instalaciones para exigir la destitución del Consejo Estudiantil, y por otro parte los presuntos miembros del Consejo Estudiantil tenían tomadas las instalaciones de dicha institución educativa, en protesta por el cambio de director.

Sobre los hechos, los universitarios Yael Tapia, Franco Daniel Flores y Vieney “N” acompañados de unos 20 jóvenes, denunciaron los presuntos actos de violencia, vandalismo e intimidación por los actuales miembros del Consejo Estudiantil.

De igual forma se deslindaron de los actos de violencia y agresión sufridos por Alejandro “N” jefe del departamento de formación y actualización de docentes.

A su decir, están en contra de que se encuentren tomadas las instalaciones de la UPN, unidad 72, por lo que pegaron pancartas y gritaron consignas en la entrada de la institución.

“Estamos cansado de que una representación estudiantil este tomando decisiones de la universidad que le compete a todos los estudiantes, pero no nos toman en cuenta. Ellos no representan a toda la universidad, ya estamos cansados de esta situación, entonces por eso nos estamos manifestando”, comentaron.

Debido a esa situación, exigieron la destitución del Consejo Estudiantil, ya que aseguran “no se sienten representados”. Y por ello están dando la cara, sin taparse el rostro.

Reiteraron que, como estudiantes, el problema que tienen es con el Consejo Estudiantil, por la forma en que están actuando. Y en cuanto a las solicitudes que están haciendo de canchas, becas y otros beneficios, es bueno. Pero no están de acuerdo como están actuando.

De igual forma insistieron en que como estudiantes, lo que quieren son clases, y continuar con su preparación universitaria. En donde no les compete a quien nombran como director o directora, lo que quieren son clases.

En contra parte, otro grupo de estudiantes encapuchados, quienes evitaron dar su identidad a los medios de comunicación, mantenían tomadas las instalaciones de la UPN.

Una persona de las ahí presentes, quién dijo ser el porta voz del Consejo Estudiantil de la UPN, manifestó con el rostro cubierto, que solo tenían resguardadas las instalaciones, derivado de la falta de responsabilidad del personal docente de dicha institución, señalando que presuntamente se presentan a trabajar en estado de ebriedad.

Así como denunció que hay muchos maestros faltistas, además de las carencias, porque no cuentan con mobiliario en buen estado, canchas deportivas, y también presuntamente les han querido imponer a un directivo. A su decir, aseguran que se trata de una persona que no es docente, es una médico veterinaria.

“Nuestra postura es que, dentro de la plantilla de docentes, hay personal capacitado, y que tiene derecho de dirigir la institución”, comentó.

De igual forma se deslindaron de los daños que sufrió el vehículo del funcionario que intento dar posesión a la nueva directiva.

El portavoz del Consejo Estudiantil, manifestó que tras un largo dialogo con las autoridades educativas, se firmó una minuta de trabajo en donde se acordó que este mismo martes se sostendría una reunión de trabajo en donde estarían Docentes, Personal Administrativo y el Consejo Estudiantil de la UPN, para llegar a acuerdos. Ya que llevan cuatro días tomadas las instalaciones universitarias.

Agregaron que parte de esos acuerdos es que los estudiantes iban a estar resguardando las instalaciones universitarias, hasta que se realizará la reunión. Sin embargo, hasta el momento de elaborar esta información, aun no se había dado dicha mesa de trabajo. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.