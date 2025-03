Empresarios Aplauden Próxima Conectividad Área Tapachula-Tuxtla

*Para Reactivar la Economía.

Tapachula, Chiapas, 19 de marzo de 2025.- Empresarios y representantes de diversos sectores sociales han aplaudido el anuncio de un nuevo vuelo directo que conectará las dos ciudades más importantes de Chiapas: Tuxtla Gutiérrez y Tapachula.

En entrevista para el rotativo El Orbe, Walter Orozco, empresario local en Tapachula, destacó la importancia de esta conexión aérea. Es algo muy bueno, algo benéfico, no solo para el gremio empresarial, sino para todos en general. Es una excelente iniciativa del gobernador retomar esta conexión aérea entre Tapachula y Tuxtla.»

Subrayó que este vuelo tendrá un impacto positivo en la seguridad de los viajeros, especialmente en un contexto donde la seguridad ha sido un tema sensible en el estado: «Tomando en cuenta que últimamente Chiapas ha tenido problemas de inseguridad, este vuelo nos beneficiaría a todos, tanto a los tapachultecos como a nuestros hermanos centroamericanos.»

El empresario mencionó los beneficios para los ciudadanos guatemaltecos, quienes frecuentemente visitan Tapachula por razones comerciales y turísticas: Es un proyecto de gran impacto, no solo para nosotros como tapachultecos o chiapanecos, sino para toda la región centroamericana.

Este vuelo no solo mejora la conectividad entre dos puntos estratégicos de Chiapas, sino que refuerza la posición de Tapachula como un centro clave de intercambio económico y cultural en la región. Con este paso, Chiapas avanza hacia una integración más fuerte con los países vecinos y un futuro más prometedor para su economía. Además de que este proyecto de paso de igual manera una conectividad con el estado de Cancún Quintana Roo.

Esta iniciativa, es promovida por el gobierno estatal, y forma parte de un ambicioso proyecto para convertir a Tapachula en la capital económica no solo de Chiapas, sino de toda Centroamérica.

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar compartió que este nuevo vuelo comenzará a operar antes del periodo vacacional de Semana Santa, con el objetivo de fortalecer la conectividad entre ambas ciudades, favoreciendo el comercio, el turismo y los viajes de negocios. Esta acción se enmarca en una visión integral para mejorar la infraestructura regional y fomentar el desarrollo económico. EL ORBE/Nelson Bautista