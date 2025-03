Exigen Solución al Conflicto Interno en Conalep Tuxtla Chico

*Por Disputa Entre Sindicato de Maestros.

Tapachula, Chiapas, 19 de marzo de 2025.- La mañana de este miércoles, un grupo de padres de familia del Conalep Tuxtla Chico se congregó en las instalaciones del plantel para expresar su preocupación y exigir una solución urgente al conflicto que ha interrumpido el normal desarrollo de las clases, afectando a más de 800 alumnos.

Romeo Zunun, Presidente del Comité de Padres de Familia, explicó en entrevista para el rotativo El Orbe, que la situación ha empeorado en las últimas cinco semanas, debido a la disputa entre los sindicatos de maestros por los horarios de clases. Este enfrentamiento ha provocado que las clases se den de manera irregular, con alumnos que solo asisten una hora al día o, en algunos casos, deben regresar a sus casas por la falta de personal docente.

Destacó que este conflicto ha perjudicado gravemente la educación de los estudiantes en ambos turnos, y que, a pesar de las reuniones con la directora del plantel y representantes de los sindicatos, no se ha llegado a una solución.

Los padres de familia señalaron que no están alineados con ningún grupo, pero exigen que los docentes resuelvan sus diferencias de manera madura y sensata para no seguir afectando a los estudiantes.

«Esta situación ya es insostenible, por eso decidimos hacer esta protesta pacífica, solicitando a las autoridades competentes que intervengan de inmediato para evitar que nuestros hijos pierdan más clases.

De lo contrario, nos veremos obligados a tomar otras medidas. expresó Zunun.

En caso de que los docentes no retomen las clases en breve, los padres de familia advirtieron que intensificarán sus protestas hasta ser escuchados por las autoridades correspondientes. EL ORBE/Nelson Bautista