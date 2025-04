Familias de la Colonia 3 de Marzo Solicitan Servicio de Agua Potable

*Ya Realizaron Contratos Ante el Coapatap.

Tapachula, Chiapas; 10 de Abril de 2025.- La indignación crece entre los habitantes de la colonia 3 de Marzo ante la falta de respuesta del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (COAPATAP), que a más de seis meses no ha cumplido con la instalación del servicio de agua potable, pese a que 84 familias ya realizaron los trámites y pagos correspondientes.



Rodolfo Cruz Barrios, asesor del Movimiento por Tapachula, señaló en entrevista para EL ORBE, que los vecinos han cumplido con todos los requisitos establecidos por la dependencia, incluyendo el pago de entre mil 200 y más de 2 mil Pesos por contrato, lo que representa una inversión superior a los 200 mil Pesos. Sin embargo, las tomas de agua no han sido instaladas.Se presentaron documentos, se pagó al Coapatap y ya se firmaron contratos. Aun así, la dependencia ha sido omisa.Lamentó que los acuerdos firmados con el exdirector del organismo, César García, y posteriormente con el secretario general municipal, Mario Orozco, no hayan sido respetados.En una reciente reunión, Orozco justificó la inacción del Coapatap argumentando que la instalación del servicio podría generar un conflicto social. “No entendemos cuál sería ese conflicto, porque nuestra lucha no tiene relación con disputas de tierra. Solo exigimos el cumplimiento de un derecho ya pagado y legalmente respaldado”, explicó.El Movimiento por Tapachula hizo un llamado urgente al presidente municipal, Yamil Melgar, y al Gobernador del Estado para que intervengan de manera directa y resuelvan la situación. De no encontrar solución a nivel local, advirtieron que escalarán el caso a instancias estatales en Tuxtla Gutiérrez.El acceso al agua potable es un derecho humano, reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Constitución Mexicana en su artículo 115, subrayó.No puede ser negado, mucho menos cuando ya existe un contrato y el servicio está pagado, sentenció.Finalmente, advirtió que de no obtener una respuesta inmediata, los colonos se manifestarán frente a la Presidencia Municipal como medida de presión. EL ORBE / Nelson Bautista