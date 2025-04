Agricultores en Alerta por Semillas de Maíz Defectuosas en la Región

* Sufren Pérdidas Económicas Importantes.

Tapachula, Chiapas; 13 de Abril de 2025.- Agricultores del Soconusco han manifestado su creciente preocupación ante la baja calidad de las semillas de maíz disponibles para la siembra. Según numerosos testimonios, muchas de estas presentan serios problemas de germinación, afectando directamente la productividad y economía del sector.

Braulio Ramírez, campesino con amplia trayectoria en el campo, compartió su experiencia con rotativo EL ORBE: “Antes, casi todas las semillas germinaban. Ahora siembro cuatro y apenas nace una o dos, a veces ninguna. Eso nos obliga a resembrar, lo que implica más gastos en tiempo, trabajo y recursos”.



Atribuye el problema a la antigüedad de las semillas comercializadas, parecen estar embolsadas desde hace tiempo. No germinan bien, no es como el maíz de antes”. Además, señala que los distribuidores rara vez se hacen responsables. “Cuando reclamamos dicen que ya no hay más semilla o nos dan del mismo lote defectuoso”, comentó.El impacto económico no es menor. Por cada hectárea, los productores estiman pérdidas de hasta 6 mil Pesos solo en semillas, a lo que se suman entre 10 mil y 12 mil Pesos en costos de mano de obra. El precio por kilo de semilla mejorada varía entre 150 y 200 Pesos, aunque en muchos casos tampoco ofrece los resultados esperados.La eficiencia del cultivo también ha disminuido. Antes un kilo de semilla alcanzaba para sembrar tres cuerdas, ahora apenas rinde para dos, explica Ramírez. A esto se suma la creciente desconfianza hacia los puntos de venta. “Ya no sabemos si lo que compramos es realmente semilla mejorada. Nos prometen buena cosecha, pero el fruto es pequeño y la mazorca débil”, subrayó.Ante esta situación, los agricultores hacen un llamado urgente a los proveedores para que garanticen la venta de semillas nuevas y en condiciones óptimas. También piden la intervención de las autoridades correspondientes para asegurar controles de calidad más estrictos.La crisis no solo amenaza el sustento de miles de familias, sino que también pone en riesgo la seguridad alimentaria de la región. Los productores esperan respuestas prontas y soluciones efectivas antes del próximo ciclo de siembra. EL ORBE/Nelson Bautista