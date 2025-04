En Álvaro Obregón Piden Garantizar Seguridad y Tarifas Justas en el Servicio de Mototaxis

*Denuncian la Falta de Mantenimiento de las Unidades.

Tapachula, Chiapas; 27 de Abril de 2025.- Habitantes del ejido Álvaro Obregón, en el municipio de Tapachula, alzaron la voz ante las condiciones precarias y riesgosas en las que opera el servicio de mototaxis en la zona. La demanda principal: mayor control, mantenimiento adecuado de las unidades y tarifas justas.

Glendi Fabiola López Manuel, vecina del ejido y propietaria de uno de estos vehículos, expresó su preocupación por la falta de medidas de seguridad en los mototriciclos. Asegura que muchas unidades circulan sin un sistema de frenos adecuado, lo que pone en riesgo tanto a usuarios como a peatones.



“Necesitan mantenimiento, porque si no tienen frenos provocan accidentes. Ya ha pasado que no se puede frenar porque las balatas están desgastadas o ni siquiera existen”, advirtió.Aunado a ello, denunció el cobro excesivo por parte de algunos conductores, quienes, en ausencia de una regulación clara, establecen tarifas arbitrarias.“Todos necesitamos salir adelante, pero no es justo que cobren 30 o 40 pesos por un viaje corto. Eso afecta la economía de quienes usamos este servicio a diario», comentó, proponiendo que se establezcan cuotas fijas por colonia o barrio.Otro tema preocupante es la presunta conducción bajo los efectos del alcohol por parte de ciertos operadores, situación que, aunque difícil de comprobar sin vigilancia efectiva, ha generado temor entre los usuarios. «Hay un descontrol. No quiero señalar a nadie, pero sí se ha notado», apuntó.Hizo un llamado urgente a los propietarios de mototaxis para que implementen filtros al momento de rentar sus unidades, como la solicitud de licencia o credencial vigente, además de establecer horarios de entrega. Esto, afirman, podría mejorar el control sobre quiénes conducen y cómo lo hacen.El llamado va dirigido tanto a las autoridades municipales como a los dueños de las unidades, en busca de soluciones que garanticen un servicio más seguro, organizado y justo para todos los habitantes del ejido. EL ORBE/Nelson Bautista