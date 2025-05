Miembros de la FSTSE Exigen Conclusión de la Obra en Clínica del ISSSTE en Tapachula

*Existe Desabasto de Medicamentos y de Quirófano.

Tapachula, Chiapas; 01 de Mayo de 2025.- Miembros de la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Servicio del Estado (FSTSE), exigieron este jueves en el marco de las marchas del 1º de Mayo (día del trabajo), que las autoridades del ISSSTE les entreguen el edificio de la clínica de salud Roberto Nettel Flores en Tapachula, la cual lleva varios años en proceso de construcción.

Lo anterior fue dado a conocer por la secretaria general de FSTSE, María Cristina Pérez Gómez quien manifestó que solo están exigiendo lo justo, lo que les corresponde, y que se mejore la atención del ISSSTE.

“Ahí tenemos al subdelegado administrativo estatal, que es el contador Rafael Tovar, que no viene a dar la cara a Tapachula ni nos viene a dar una explicación por qué no nos entregan el edificio, él es el responsable de todo esto que está pasando con el edificio Tapachula”, comentó.

La dirigente sindical también denunció que en dicha clínica no hay quirófano, por lo que muchos de sus compañeros se tienen que trasladar a Tuxtla Gutiérrez o a México, y eso, hasta que les den la cita.

Apuntó que la construcción o remodelación de la clínica del ISSSTE Tapachula, es un tema pendiente desde el año 2021.

Entrevistado por aparte, Miguel Ángel Guerrero, Secretario General de la Sección 12 del SNTSA, afiliado a la Federación de Sindicatos y parte del comité de la FSTSE, reiteró que la manifestación es para que la población se entere de las carencias que tienen los derechohabientes que tienen en este sistema de salud.

Aseguró que los trabajadores también están sufriendo la falta de medicamentos, la atención, el edificio, hay una obra que tienen en construcción, que inició en 2021, y hasta la fecha no se ha concluido.

“No sabemos qué está pasando, no tenemos quirófanos, andan buscando dónde llevar a cabo las cirugías. La verdad es lamentable para la población derechohabiente y para toda la población en general, que esta situación esté pasando en nuestro sistema de salud”, concluyó. EL ORBE/ JC