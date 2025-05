Trabajadores de Salud Denuncian Carencias en Hospital “Ciudad Salud”

*Insumos y Medicamentos son Insuficientes, Afirman.

Tapachula, Chiapas; 01 de Mayo de 2025.- Lo que tradicionalmente es un desfile conmemorativo por el Día del Trabajo, se transformó este año en Tapachula en un grito colectivo por la salud pública. Más de 400 trabajadores del Sector Salud alzaron la voz para denunciar una crisis que, aseguran, no solo pone en riesgo su labor, sino la vida de los pacientes.

Adheridos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, marcharon para denunciar la precariedad que viven en hospitales como el de Alta Especialidad, conocido como Ciudad Salud, donde aseguran que el desabasto de medicamentos e insumos alcanza niveles críticos.

“Estamos trabajando a menos de la mitad de lo necesario. Solo tenemos entre el 40 y 50 por ciento de abasto. Esta situación comenzó desde la transición al IMSS-Bienestar y no ha mejorado”, explicó Axel López, secretario general de la Sección 97.

La protesta no solo visibilizó la falta de medicamentos, sino también la escasez de personal en clínicas como la del ISSSTE “Roberto Nettel Flores”.

Jesús Alejandro Ruiz, líder sindical de la Sección 19 del ISSSTE, denunció que el déficit de trabajadores afecta todos los servicios, desde curaciones básicas hasta cirugías de urgencia.

Además, se sumaron otras demandas: asignación de presupuesto para subrogados, pagos de pasajes para traslados de pacientes, y el retiro de funcionarios señalados por su ineficiencia y presuntos actos de corrupción en la delegación estatal del ISSSTE.

La Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado respaldó la manifestación, advirtiendo que la situación en Chiapas es insostenible y requiere una respuesta inmediata del Gobierno Federal y del IMSS-Bienestar.

Mientras tanto, en las salas de espera y quirófanos de Tapachula, médicos y pacientes siguen enfrentando una crisis que aún no encuentra remedio. EL ORBE/Nelson Bautista