Trabajadores de la Educación Piden Pago del Bono del Bienestar 2025 y un Salario Digno

Tapachula, Chiapas; 1 de Mayo de 2025.- Mientras miles marchaban este Día del Trabajo celebrando conquistas laborales, trabajadores administrativos del sector educativo en Chiapas salieron a las calles con una exigencia puntual, el pago del Bono del Bienestar 2025 y un salario digno.

Con pancarta en mano y rostros de hartazgo, estos trabajadores que operan en silencio el engranaje del sistema educativo denunciaron el incumplimiento de un derecho ya establecido, a poco más de 6 mil 300 trabajadores administrativos en todo el Estado.

Emnar Adrián Robelo, representante del gremio, manifestó que cada trabajador tiene pendiente de recibir 32 mil Pesos, lo que representa un impacto devastador en la economía de sus familias.

El bono está publicado desde julio de 2023 en el Diario Oficial de la Federación. No es un favor, es un derecho. Y a cuatro meses del año, seguimos sin recibirlo, declaró Robelo.

La deuda acumulada supera los “180 millones de pesos”. Sin embargo, más allá de la cifra, los manifestantes resaltan que la omisión reiterada de las autoridades constituye una forma de violencia laboral.

En 2024 también tuvieron que protestar para recibir el pago de forma retroactiva. Hoy, temen repetir la historia. La falta de nivelación salarial y el nulo avance en sus demandas agravan la crisis.

El llamado no solo es al Gobierno Federal, sino directamente al Gobernador del Estado. Pedimos que gire instrucciones claras a la Secretaría de Educación. Ya no se trata solo de dinero, se trata de dignidad, expresó.

Si no hay respuesta, el personal está dispuesto a paralizar labores y tomar edificios públicos. La paciencia se agota y con ella, la esperanza de que la justicia llegue por los canales formales. EL ORBE/Nelson Bautista