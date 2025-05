Colonias Aledañas a “Camio a la Pita” Denuncian Contaminación por Drenaje Roto

Tapachula, Chiapas 5 de Mayo del 2025.- Habitantes de la zona sur oriente de la ciudad de Tapachula denunciaron contaminación generada por aguas negras que brotan de un registro principal del sistema de drenaje.

El desperfecto se encuentra en la vialidad conocida como “Camino a la Pita” y esquina con calle Tulipanes, por lo que los vecinos de la zona ya reportaron la problemática a las autoridades del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (COAPATAP), pero no han llegado a atender la situación.

Doña Abril “N” vecina de la zona, manifestó que las aguas negras escurren sobre la misma vía de comunicación, provocando un río de aguas negras pestilentes.

Comentó que esta vialidad comunica el par vial con el libramiento sur de la ciudad, y fue construida e inaugurada el sexenio pasado, es decir no tiene ni siete años y ya tiene problemas en la tubería de drenaje, que constantemente se azolva por falta de mantenimiento.

“Ya no sabemos a quién acudir para que atiendan la problemática, es mucha la contaminación que se está generando, más en esta temporada de intenso calor, en donde estas aguas se evaporan y representan un riesgo de salud para quienes vivimos en este sector de la ciudad, sobre todo para niños y adultos mayores”, comentó.

Lo que si llega puntual -dijo- es el recibo de agua potable que emite el COAPATAP, en donde “también cobran el uso del sistema de drenaje” a los miles de usuarios en la ciudad. Sin embargo, prestan un pésimo servicio a todos los usuarios.

La denunciante apuntó que la calle Camino a la Pita, es el principal acceso de colonias y fraccionamientos, por lo que en horas pico hay un importante tránsito vehicular, lo que provoca que las aguas negras se esparzan aún más.

Agregó que de continuar esta situación se verán en la necesidad de realizar una manifestación con todos los afectados, para que las autoridades atiendan la problemática. EL ORBE/ Mesa de Redacción.