Urge Atender Fugas de Drenaje y de Agua Potable en Tapachula

*Provocado por el Taponamiento de Tuberías.

Tapachula, Chiapas 5 de mayo 2025.- Las calles y colonias del municipio de Tapachula enfrentan una situación crítica por las constantes fugas de drenaje y agua potable, un problema que no solo afecta la calidad de vida de los habitantes, sino que proyecta una imagen negativa ante quienes visitan la ciudad.

En entrevista para el rotativo El Orbe, Ángel López Gómez, ciudadano afectado, denunció públicamente el abandono que, asegura, ha mantenido la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (Coapatap) durante varias administraciones. Ya van dos o tres sexenios con este desorden. No hay capacidad de gestión ni responsabilidad, afirmó.

Las quejas se centran en la inacción de la institución ante reportes constantes de aguas negras que brotan en esquinas, así como fugas en tomas domiciliarias que se prolongan por semanas sin atención. El denunciante manifestó que ingenieros y personal de Coapatap no realizan supervisiones adecuadas, mientras el cobro del servicio sigue sin falta. Solo se enfocan en cobrar, pero no en prestar un buen servicio, reclamó.

Uno de los casos señalados ocurre en la calle 6 de marzo, detrás de la primaria José Vasconcelos, donde una fuga de agua potable permanece activa sin solución. Situaciones similares se repiten en diversas colonias e incluso en el centro de la ciudad, generando focos de contaminación y malos olores.

Esta problemática, subrayan los ciudadanos, causa una pésima impresión a quienes visitan Tapachula. Los que vienen de fuera se sorprenden, pero no de admiración, sino por la irresponsabilidad de las autoridades, apuntó.

Ante la gravedad del problema, vecinos exigen una intervención de las autoridades competentes y garantizar una respuesta eficaz e inmediata a las fugas en el sistema de drenaje y agua potable. EL ORBE/ Mesa de Redacción.