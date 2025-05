Inician los Festejos del Día de las Madres en Escuelas de la Región Costa de Chiapas

Tapachula, Chiapas; 7 de Mayo de 2025.- En un ambiente de alegría, gratitud y unión, el personal docente y administrativo del Centro de Estudios “Teodomiro Palacios” (CEBECH #2) celebró con entusiasmo a las madres de familia, reconociendo su papel fundamental en la formación académica y personal de los estudiantes.

La directora del plantel, Rosa Isela Agustín Salgado, destacó que esta celebración no solo es una muestra de cariño, sino un reconocimiento al rol insustituible que desempeñan las madres. “Detrás de cada niño o joven hay una madre que lo impulsa a estudiar, que cuida de su alimentación, su vestimenta y su comportamiento escolar. Gracias a ellas, la educación se fortalece desde casa”, afirmó.

Durante la jornada festiva se rifaron más de 200 regalos, se ofreció una comida especial y se organizaron concursos diseñados para brindar alegría y esparcimiento a las asistentes. Además, alumnos delos niveles Primaria y Secundaria ofrecieron números artísticos, como bailables y canciones, en honor a sus madres.



Esta actividad forma parte de una tradición que muchas escuelas conservan, basada en el concepto de la educación tripartita, que involucra a la escuela, los padres y los estudiantes como pilares del desarrollo integral, aseveró.“Aunque este año el 10 de mayo cae en sábado, no podíamos dejar pasar esta fecha sin rendirles homenaje. Para nosotros, no hay imposibles cuando se trata de reconocer a quienes más lo merecen”, agregó.Entre las asistentes, la señora Erica Herrera expresó su gratitud al plantel por la dedicación mostrada en el evento. “Fue admirable ver cómo decoraron el lugar, cómo nos recibieron y cómo cada maestro se tomó el tiempo para hacernos sentir valoradas. Este tipo de gestos fortalecen el vínculo entre la escuela y las familias”, comentó.El evento no solo fue un acto conmemorativo, sino un reflejo del compromiso del CEBECH #2 con una educación que reconoce el papel activo de las madres en la comunidad escolar. EL ORBE/Nelson Bautista