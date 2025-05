Empresas Están Obligadas a Entregar Reparto de Utilidades: Contadores

*Como Fecha Límite el 31 de Mayo.

Tapachula, Chiapas 17 de Mayo del 2025.- En el presente mes de Mayo las empresas están obligadas por ley, a entregar a sus trabajadores el reparto de utilidades. Siempre y cuando existan dichas utilidades, ya que en estos tiempos es algo muy difícil, reconoció en entrevista Fidel Moreno Los Santos, Contador Público Certificado en Fiscal.

“El PTU, es la Participación de los Trabajadores en la Utilidad de las empresas, parto de ahí por lo siguiente, porque muchas veces piensan que tenemos derecho a recibir una PTU, pero si hay pérdidas, no hay PTU. Por eso digo que es la participación de los trabajadores en la utilidad de las empresas”, comentó.



El también director de AFJ Consultores, manifestó que de las utilidades de las empresas se aparta un porcentaje, que es el 10% y eso se reparte a los trabajadores en una forma proporcional, y esto trae fundamento legal en la Ley Federal del Trabajo.En cuanto a las empresas que no están obligadas a entregar dicho reparto de utilidades dijo, que están las que son de nueva creación. Por lo que dichas empresas no están obligadas a entregar utilidades, porque apenas está iniciando operaciones.Así como aclaró que, cuando en una empresa hay pérdidas, porque también es algo que sucede, por obvias razones no hay utilidades.Destacó que también hay empresas que no son lucrativas, y son también las que no están obligadas dar utilidades.Fidel Moreno Los Santos apuntó que la entrega de utilidades por parte de las empresas morales, es en el mes de mayo.El contador público certificado también reconoció que, en la actualidad, con toda la fiscalización que existe por parte de las autoridades, difícilmente existan empresas que no cumplan con esta obligación.Sobre todo, porque esa participación de las utilidades, sirve como una deducción para el próximo año, como si fuera un tipo gasto, pero no es un gasto, es una deducción nada más que hay. Entonces también impacta en los impuestos. EL ORBE/ JC.