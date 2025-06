Convocan a Vigilia Migrantes en Apoyo a Paisanos Agredidos por Gobierno de EEUU

*Se Busca que se Respeten sus Derechos Humanos.

Tapachula, Chiapas 12 de Junio del 2025.- El representante del Centro de Dignificación Humana Asociación Civil, Luis García Villagrán convocó a la comunidad migrante varada en Tapachula, a una concentración masiva para el próximo sábado 14 de junio a las 5:00 de la tarde en el parque del Bicentenario de esta ciudad, para realizar una oración en apoyo a los hermanos migrantes que han sido agredidos en Estados Unidos, debido a las malas políticas del presidente de ese país Donald Trump.

La convocatorio dijo es para todos, de todas las nacionalidades que se encuentran en esta localidad por diversas circunstancias. Incluyendo a los que tienen trámites en la COMAR y están insistiendo en sus trámites y no pasa nada.



1 de 3

Así como aquellos que han sido rechazados por la COMAR que son cientos, los que tienen abogados y los que no tienen abogados.Reiteró que la invitación es para todos en el parque del Bicentenario de esta ciudad, el próximo sábado a las cinco de la tarde, en donde el objetivo es hacer una vigilia, una oración al padre celestial, y apoyar espiritualmente a los hermanos que están en los Ángeles, en California, y en diferentes partes de EU.Destacó que es importante esta actividad, para mandar un poderoso mensaje, y que el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump se arrepienta de lo mal que está haciendo las cosas. Al grado que están profetizando que, a través de la fuerza laboral de los hermanos migrantes en el vecino país, Trump va a perder el congreso el próximo año, si no se arrepiente.Luis García Villagrán también denunció que en la actualidad no se ve el paso de migrantes en esta frontera sur. Sin embargo, siguen ingresando a territorio nacional con el servicio de traficantes de personas, que los cruzan por el río Suchiate, los trasladan en cajas secas de tráileres y hacen una parada en Metapa, para posteriormente llevarlos a Tapachula, a las oficinas de Regulación Migratoria.Aseguró que la corrupción persiste al interior del Instituto Nacional de Migración, así como en diferentes corporaciones de seguridad.Consideró que en esta ciudad fronteriza existen un promedio de 25 mil migrantes de diversas nacionalidades varados. Así como existen otros 15 mil en Tuxtla Gutiérrez. Ambas localidades -dijo- “son ciudades cárceles” en donde solo salen los migrantes que tienen dinero, porque tienen para pagar abogados y a traficantes de personas.“Los aviones siguen saliendo llenos de Tapachula, van a otras ciudades del país como es Monterrey, Queretaro, Guadalajara, Cancún, Mérida, porque hay mejores oportunidades de trabajo. Tapachula no tiene la infraestructura, no tiene trabajo para los connacionales, menos para los extranjeros”, señaló.Agregó que en la perla del Soconusco solo están quedando los migrantes más pobres, los que no tienen dinero para pagar abogados o a traficantes. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.