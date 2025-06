Volcán Tacaná es un Destino Turístico Buscado por Senderistas

*El Coloso es Monitoreado por la UNICACH y UNAM.

Tapachula, Chiapas; 15 de Junio del 2025.- El Volcán Tacaná es un atractivo más, un ícono del Soconusco, y cada vez hay más intención de gente por visitarlo, ya que es una de las 10 cimas más altas de México, manifestó en entrevista el biólogo, Francisco Javier Jiménez González, Director de la Reserva de la Biosfera Volcán Tacaná.

El atractivo natural, comentó, es un sitio muy buscado por los alpinistas, por la gente que se dedica al senderismo, por su biodiversidad, muchos observadores de aves de diferentes partes del mundo están llegando precisamente a buscar la biodiversidad que ofrece el volcán.

Así como hay mucha gente interesada en conocer un volcán activo. Un volcán que tiene aguas termales, que tiene géiser de vapores de agua y una gran cantidad de plantaciones de café, sobre todo en la parte media del volcán.

Jiménez González también dio a conocer que desde hace muchos años el volcán está siendo monitoreado tanto por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la UNICACH, como por el centro de Geociencias de la UNAM, por lo que hay sensores que están detectando la actividad sísmica, la actividad volcánica y eso está interconectado con el programa de monitoreo de los volcanes de México.

A pesar de ser un volcán activo no tiene una actividad sísmica volcánica muy importante, no tanto como los volcanes de Guatemala o de otras partes de Centroamérica.

Por lo que el movimiento sísmico que hay en toda la región del Soconusco, es más hacia la zona de la Costa, y se debe a las placas tectónicas que se ubican precisamente en esta parte del territorio nacional. La placa de Cocos, la transversal Centroamericana y la placa del Caribe, son las que generan precisamente estos movimientos tipo terremoto que se sienten mucho en el Estado de Chiapas.

Cuestionado sobre esta actividad sísmica -dijo- que la última actividad fuerte, fue por ahí de 1956 que sacó ceniza volcánica y sacó algunos materiales, pero en realidad su actividad es permanente en los vapores de agua, en generar, aguas termales y aguas minerales y es básicamente lo que ha estado sucediendo en los últimos años.

En el coloso del Soconusco no hay ningún tipo de interconexión con los volcanes de Guatemala, que forman parte del Cinturón de Fuego, pero no están conectados. Y recordó que el Tacaná es el segundo volcán más alto de todo Mesoamérica.

Solamente está superado por el Tajumulco, que tiene 4 mil 300 metros de altura. Mientras que el Tacaná cuenta con 4 mil 100 metros de altura. EL ORBE/ JC