Mascotas son Vulnerables Ante Plaga del Gusano Barrenador

*Advierten Veterinarios en la Región.

Tapachula, Chiapas, 23 de junio de 2025.- El gusano barrenador, reconocido por su impacto devastador en la ganadería, representa también una seria amenaza para la salud de las mascotas y de las personas. Esta larva, producto de ciertas especies de moscas, se alimenta de tejido vivo desde las primeras horas de vida, causando severos daños si no se atiende a tiempo.

El médico veterinario Roberto Alejandro García Zenteno explicó que la miasis por gusano barrenador inicia cuando una mosca deposita sus huevos en heridas superficiales de animales. En apenas 12 a 24 horas, las larvas emergen y comienzan a devorar tejido vivo, lo que puede poner en riesgo la vida del animal.

La infestación puede comenzar en heridas tan pequeñas como la picadura de una garrapata. Si los dueños no revisan a sus mascotas, ni limpian o protegen adecuadamente las lesiones, una mosca puede infectarlas rápidamente”, advirtió el especialista.

Detalló que una sola hembra puede poner hasta 3 mil huevos en tan solo tres días. Además, estas moscas pueden recorrer hasta 290 kilómetros en una semana en busca de sitios adecuados para depositar sus huevos.

Un caso reciente atendido por el veterinario ejemplifica la gravedad del problema. Un perro llegó con gusanos saliendo del área cercana a los ojos. Tenía hongos y se había rascado, lo que provocó una herida menor. Esa pequeña lesión fue suficiente para que una mosca pusiera huevos, y días después ya tenía larvas alimentándose de su piel.

Las especies más vulnerables incluyen bovinos, caprinos, equinos, ovinos, porcinos, aves, gatos y perros. Por eso, es fundamental revisar regularmente a los animales, curar cualquier herida y aplicar repelentes para prevenir infestaciones.

El tratamiento contra el gusano barrenador puede tener efecto en aproximadamente 2 a 3 días, aunque en casos más graves se requieren hasta tres semanas de cuidados, incluidos antibióticos para evitar infecciones secundarias. Hay solución. No es necesario sacrificar al animal. Con un gasto de entre 600 y 800 pesos se puede salvar, afirmó. EL ORBE/Nelson Bautista