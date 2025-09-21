México se Posiciona como País de Destino de Migrantes: ACNUR

* Violencia, Amenazas e Intimidación son las Principales Causas de la Movilidad Humana

Tapachula, Chiapas; 20 de Septiembre del 2025.- Según la encuesta 2024 y 2025 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) establece que “por primera vez, la población de diversas nacionalidades refiere a México como principal país de destino”, cuando hasta antes del año pasado eran los Estados Unidos, ello, como consecuencia de la política antimigrante implementada por el gobierno de Donald Trump.

La violencia, amenazas a intimidación, son las causas principales de salida de los migrantes de sus países de origen, y advierten que su vida enfrentaría alto riesgo si tuvieran que regresar.

De acuerdo con el Monitoreo de Protección 2025, elaborado por la Agencia de la ONU para los Refugiados y organizaciones de la sociedad civil, realizado a más de tres mil personas que ingresaron en forma irregular a territorio mexicano, procedentes de más de 15 países, se han incrementado de 53 a 61 por ciento, quienes afirman que la violencia, amenazas e intimidación fueron las causas principales por las que abandonaron su país de origen, y de ellas, 76 y 80 por ciento dijeron que corren riesgo en caso de retornar.

Ello indica, dijo el organismo, un incremento en la proporción de personas que necesitan protección internacional, precisando que los porcentajes de personas que llegan también han cambiado de grupos familiares a individuales.

En cuanto al destino de las personas encuestadas, precisa que “en el 2025, 66 por ciento mencionó México como destino, mientras que el 31 por ciento refirió Estados Unidos. En contraste, en 2024, 57 por ciento de la población refería a Estados Unidos como destino, mientras que México un 41 por ciento”.

A su vez, en 2025, 73 por ciento de la población encuestada no contaba con ningún documento migratorio ni del sistema de asilo, lo cual aumenta los riesgos de que sus derechos sean vulnerados dentro del territorio nacional.

La encuesta fue realizada en ciudades como Tapachula, Suchiate, Ciudad Juárez, Tijuana, Reynosa, Ecatepec, Ciudad de México, Monterrey, Saltillo, Villahermosa, Piedras Negras, Monterrey. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros