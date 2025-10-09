Registro Público de la Propiedad Agiliza Diversos Trámites en Tapachula

*El Delegado Renán Galán da Buenos Resultados: Población

Tapachula, Chiapas 8 de Octubre del 2025.- En la actualidad la Delegación del Registro Público de la Propiedad, que tiene sus oficinas en la Unidad Administrativa en Tapachula ha venido agilizando trámites, brindando atención personalizada y ágil a las diferentes solicitudes de trámites diversos de la población que acude a dicha dependencia.

Según usuarios de esta oficina, de manera diaria se atienden un promedio de 72 trámites o más, algo que antes no sucedía, ya que había burocratismo. Además de que en la actualidad se viene trabajando de manera transparente por parte del personal de dicha dependencia.



La modernización de la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, es fundamental para mejorar la eficiencia; manifestó Marta Lidia Pabón Duarte usuaria de dicha dependencia, quien reconoció la transparencia y la agilidad con la que se da seguridad jurídica a quienes realizan diversos trámites.A su criterio, la modernización, se observa en los principios de simplificación y armonización regulatoria, prevista en la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos los cuales rigen los procedimientos de simplificación administrativa y digitalización de trámites y servicios.“Se ve que el Delegado Renán Galán, le vino a poner una nueva dinámica de trabajo a esta delegación, y está dando resultados”, comentó.Por otra parte, otros usuarios, comentaron que ahora en esta oficina, también han disminuido los plazos de respuesta en diversos trámites registrales, lo cual impacta de manera positiva en la población.Destacaron que en esta oficina se llevan a cabo trámites como: certificado de libertad o gravamen, certificado de no inscripción, copias simples, copias certificadas, inscripción de compra venta de bien inmueble, inscripción de hipoteca entre particulares, prescripción positiva o adquisición, entre otros. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.