Calles Bien Hechas que Transforman Tapachula: Yamil Melgar

El Alcalde Inauguró Pavimentación Integral en Nuevo Mundo I
——-
Destacó que Estas Acciones Forman Parte de una Visión Integral de Seguridad Impulsada Chiapas por el Gobernador Eduardo Ramírez

Al inaugurar la pavimentación integral de calles en la colonia Nuevo Mundo I, el presidente municipal Yamil Melgar Bravo, afirmó que su administración trabaja con determinación para llevar más obras que mejoren la calidad de vida de las familias tapachultecas, destacando que estas acciones forman parte de una visión integral de seguridad impulsada en Chiapas por el gobernador Eduardo Ramírez.

“Seguimos impulsando obras bien hechas, que atienden necesidades reales y que devuelven a las colonias espacios dignos para la vida diaria. Calles que se caminan con mayor tranquilidad y que fortalecen la seguridad de las familias, en sintonía con la estrategia de seguridad que encabeza nuestro gobernador Eduardo Ramírez”, subrayó el Edil durante el acto inaugural.
Al dar lectura a la ficha técnica, el secretario de Obras Públicas, William Penagos, informó que la obra contempló la construcción de 2 mil 176 metros cuadrados de pavimento hidráulico, correspondientes a 276 metros lineales, así como 478 metros de guarniciones y banquetas de concreto estampado.
Detalló que, como parte de la pavimentación integral, también se realizaron trabajos en la red de drenaje sanitario, con la rehabilitación de 36 descargas, además de la red de agua potable, que incluyó 39 tomas domiciliarias, así como la instalación de alumbrado público con 10 luminarias de 100 watts, acciones que contribuyen directamente a mejorar la seguridad y los servicios básicos de la zona.
Finalmente, las familias beneficiadas de la colonia Nuevo Mundo I agradecieron al Presidente Municipal, destacando que estas obras reflejan la coordinación entre el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado, y que cuando hay voluntad y trabajo conjunto, las calles se convierten en espacios que transforman el entorno y fortalecen el bienestar de la comunidad. Boletín Oficial

