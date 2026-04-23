ATENTO AVISO:

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El Ayuntamiento de Tapachula a través de la Secretaría de Obras Públicas informa a la ciudadanía n general que debido a trabajos de mantenimiento la 9a. calle Oriente entre 9a. y 11a. avenida Norte, PERMANECERÁ CERRADA TEMPORALMENTE.
Por ello, el acceso al Centro de Convivencia será por la 9a. Norte del Par Vial en los horarios ya conocidos.
El gobierno municipal agradece su comprensión.

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