Alerta por Aumento de Violencia Contra Mujeres

Tapachula, Chiapas 22 de Abril del 2026.– El panorama de violencia contra mujeres en la región se ha recrudecido durante los primeros meses de 2026, alertó Elsa Simón Ortega, fundadora de la Organización Civil por la Superación de la Mujer, quien advirtió un incremento en los casos de feminicidio y agresiones, pese a los mecanismos de protección existentes.

La activista señaló que, aunque hoy más mujeres se atreven a denunciar, las condiciones estructurales no han mejorado al mismo ritmo, lo que genera un escenario preocupante. Recordó que Tapachula mantiene desde 2016 la Alerta de Violencia de Género, pero lejos de disminuir, los casos continúan en aumento, lo que evidencia la necesidad de reforzar las estrategias institucionales.

Uno de los principales problemas, indicó, es la deficiente atención en instancias como la Fiscalía, donde una denuncia puede tardar entre tres y cinco horas en completarse, retrasando la atención integral que debería incluir valoración médica y psicológica inmediata. A esto se suma la falta de respuesta oportuna del número de emergencias 911, el cual calificó como ineficiente ante la demanda real de auxilio.

En el ámbito social, también preocupa el incremento de embarazos en adolescentes. Tan solo el año pasado se registraron cientos de casos en hospitales de la región, tendencia que se mantiene en 2026, reflejando fallas en prevención, educación y protección de derechos.

Desde una perspectiva económica, la violencia de género impacta directamente en la estabilidad de las familias. Las víctimas enfrentan gastos médicos, legales y pérdida de ingresos, mientras que organizaciones civiles deben operar con recursos limitados para brindar refugio y protección. “Los refugios salvan vidas, pero necesitan financiamiento suficiente”, subrayó.

Simón Ortega reconoció avances en coordinación con corporaciones de seguridad que atienden llamados de auxilio, pero insistió en que se requieren más patrullas, personal capacitado y presupuesto para responder a la magnitud del problema.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades para fortalecer la prevención, agilizar los procesos judiciales y garantizar una atención digna, advirtiendo que la omisión institucional puede seguir costando vidas en la región. EL ORBE/ Mesa de Redacción.