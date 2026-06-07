Colectivo de Comunicadores y Periodistas de Chiapas Celebra Aniversario y Refrenda su Compromiso con la Libertad de Expresión

*Reconocen que el Periodismo Enfrenta Importantes Desafíos en Nuestro País.

Tapachula, Chiapas; 6 de Junio del 2026.- Con el objetivo de fortalecer la unidad gremial y promover los valores de la comunicación responsable, el Colectivo de Comunicadores y Periodistas de Chiapas celebró su décimo aniversario en un evento que reunió a representantes de diversos sectores sociales, políticos y empresariales de la región.

Durante la conmemoración, los integrantes de la agrupación recordaron que el colectivo nació con el firme propósito de impulsar la profesionalización del trabajo periodístico y dignificar el ejercicio de la comunicación en Chiapas.



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Los participantes reconocieron que el periodismo enfrenta importantes desafíos en la actualidad; sin embargo, destacaron que la organización mantiene su compromiso con la defensa de la ética, la capacitación permanente y el fortalecimiento del gremio.Al evento asistieron transportistas, líderes sociales, representantes gubernamentales y actores políticos, quienes expresaron su reconocimiento al trabajo que el colectivo ha desarrollado a lo largo de los años. Los asistentes coincidieron en que la agrupación ha contribuido al fortalecimiento de la labor informativa y al mantenimiento de los estándares periodísticos que demanda la sociedad.En el marco de la celebración, los integrantes del colectivo reafirmaron su compromiso con la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a mantenerse informada. Señalaron que Chiapas requiere una prensa libre, crítica y responsable que contribuya al desarrollo democrático, la transparencia y el bienestar social.Finalmente, los comunicadores destacaron la importancia de mantener la unidad del gremio, y continuar impulsando acciones que permitan fortalecer el periodismo profesional en beneficio de la sociedad chiapaneca, reafirmando así su compromiso con la verdad, la responsabilidad social y el ejercicio ético de la comunicación. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros