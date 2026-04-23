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Estudiantes de Simojovel Compiten en Torneo Estatal en Tapachula

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*- La Delegación Participa en Fútbol, Ramas Varonil y Femenil, Voleibol Varonil y Básquetbol Femenil.
*- Buscan el Pase al Torneo Nacional en las Tres Disciplinas

Tapachula Chiapas 22 de abril.- La Preparatoria de Simojovel participa en el Torneo Estatal de Básquetbol, Fútbol y Voleibol que se desarrolla del 22 al 24 de abril en esta ciudad, teniendo como sedes los campos Alejandro Córdova y Pobres Unidos.
Encabezados por la entrenadora Nelvi Arlene Velasco Moreno, las y los jóvenes atletas lograron su pase tras coronarse campeones en la etapa regional, consolidando así su presencia en una de las competencias más importantes del estado.

El camino hacia este torneo no ha sido sencillo, ante la falta de apoyos institucionales, padres de familia, estudiantes y docentes organizaron diversas actividades, como rifas y ventas, para reunir los recursos necesarios que permitieran cubrir gastos de traslado y hospedaje, en un recorrido de casi diez horas desde su lugar de origen.
La delegación compite en las disciplinas de fútbol en las ramas varonil y femenil, voleibol varonil y básquetbol femenil, integrando a estudiantes de distintos semestres. Sin embargo, las limitaciones económicas impidieron la participación del equipo femenil de voleibol.
De acuerdo con la entrenadora, más allá de los resultados deportivos, el objetivo es fomentar la convivencia, disciplina y el desarrollo integral de los jóvenes, así como alejarlos del sedentarismo y el uso excesivo de dispositivos electrónicos.
Pese a las condiciones climáticas contrastantes entre Simojovel y Tapachula, los equipos se reportan preparados para enfrentar la competencia y buscar el campeonato que les otorgue el pase al torneo nacional.
La participación de esta delegación también pone de manifiesto la necesidad de mayor respaldo por parte de las autoridades educativas, a fin de impulsar el talento deportivo existente en la región norte de Chiapas y evitar que las limitaciones económicas frenen el desarrollo de nuevos talentos. EL ORBE/Nelson Bautista

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