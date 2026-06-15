Impulsan Campaña para Detectar Padecimientos Oculares en Tapachula

* Equipos Electrónicos, la Principal Causa.

Tapachula, Chiapas; 14 de Junio de 2026.- Con el objetivo de prevenir enfermedades oculares y mejorar la calidad de vida de la población, la Fundación Internacional Redsalud y Óptica Simón, pusieron en marcha una campaña de salud visual que ofrece exámenes de la vista gratuitos y lentes graduados a bajo costo.

La iniciativa busca atender problemas refractivos y detectar oportunamente padecimientos que pueden comprometer la visión, como cataratas, glaucoma y pterigión, enfermedades que, sin tratamiento adecuado, pueden derivar en pérdida visual permanente.



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El optometrista AmilCardillas Piña, encargado de las valoraciones, destacó que durante las jornadas se realizan estudios especializados para identificar alteraciones visuales comunes como miopía y astigmatismo, condiciones que actualmente se presentan con mayor frecuencia en niños y jóvenes debido al uso prolongado de dispositivos electrónicos, además de factores hereditarios.Explicó que la exposición constante a pantallas de teléfonos celulares, computadoras y televisores provoca fatiga visual, por lo que dentro de la campaña también se ofrecen lentes con tratamiento antirreflejante, diseñados para reducir el impacto de la luz emitida por estos equipos.El especialista hizo un llamado especial a los adultos mayores de 60 años para que acudan a revisión, ya que este sector es más propenso al desarrollo de cataratas, una afección que provoca opacidad en el cristalino y disminuye progresivamente la capacidad visual.“En etapas iniciales, la catarata puede corregirse parcialmente con lentes, pero conforme avanza, la cirugía se convierte en la alternativa más efectiva. Por ello es fundamental realizar revisiones periódicas”, señaló.Como parte del programa social denominado «Juntos Lo Gestionamos”, los beneficiarios podrán acceder a subsidios de hasta el 50 por ciento en lentes graduados, además de elegir entre más de 200 modelos de armazones. El costo final dependerá de la graduación y necesidades específicas de cada paciente.La campaña estará vigente los días viernes y sábado, en un horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, en la 11ª Avenida Norte número 37-B, entre 7ª y 9ª Oriente de Tapachula, hasta agotar existencias. EL ORBE/Nelson Bautista