Precio del Oro Sufre Otro Incremento Histórico

*Transforma el Mercado Joyero en Tapachula

Tapachula, Chiapas; 14 de Junio de 2026.- El constante incremento en el precio internacional del oro continúa impactando la economía de las familias y la actividad comercial de las joyerías en Tapachula, donde cada vez es más difícil para los consumidores adquirir piezas elaboradas con este metal precioso.

Julio César Ruiz, joyero con una tradición familiar de más de seis décadas en el oficio, señaló que el valor del metal ha registrado un aumento significativo en los últimos años, modificando los hábitos de consumo y la dinámica del mercado local.



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Actualmente la venta de joyería ha disminuido considerablemente debido a los elevados costos, dijo, situación que ha provocado que muchos clientes opten por piezas de menor quilataje o simplemente posterguen sus compras.“Antes era más común trabajar oro de 14 o 18 quilates, pero hoy la mayoría busca oro de 10 quilates porque resulta más accesible. El precio se ha elevado demasiado”, comentó.Como ejemplo del incremento, recordó que hace algunos años un Centenario podía adquirirse entre 12 y 15 mil Pesos, mientras que actualmente su valor ronda los 100 mil Pesos, reflejando el comportamiento alcista del mercado internacional.Desde una perspectiva económica, el encarecimiento del oro ha provocado una disminución en la circulación de joyas dentro del mercado local. Muchos ciudadanos, ante dificultades económicas o necesidades urgentes de dinero, recurren a las casas de empeño para obtener recursos inmediatos, dejando en garantía piezas que en muchos casos ya no recuperan.Esta situación también ha modificado la actividad de los talleres de joyería, donde actualmente predominan trabajos de reparación, soldadura y mantenimiento de cadenas, anillos y pulseras, en lugar de la fabricación de nuevas piezas.El artesano indicó que el gramo de 10 quilates alcanza actualmente alrededor de 2 mil Pesos, una cifra que limita el acceso de gran parte de la población a este tipo de artículos.Más allá de su valor comercial, el oro continúa siendo considerado por muchas familias como una forma de ahorro y patrimonio.Sin embargo, el aumento de su precio refleja también los desafíos económicos que enfrentan miles de hogares, donde cada vez es más complicado adquirir bienes duraderos o conservar joyas que, en momentos de necesidad, terminan convirtiéndose en una fuente de recursos para enfrentar gastos imprevistos. EL ORBE/ JC