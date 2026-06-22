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Denuncian Explotación y Evasión de Prestaciones Laborales a Migrantes en Tapachula

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Tapachula, Chiapas; 21 de Junio de 2026.- La mano de obra migrante se ha convertido en un pilar para diversos sectores productivos de Tapachula, sin embargo, miles de trabajadores extranjeros enfrentan condiciones laborales precarias, salarios bajos y la falta de prestaciones de ley, denunció Luis García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana A.C.
De acuerdo con el activista, empresas de distintos giros económicos estarían aprovechando la vulnerabilidad de personas migrantes que permanecen varadas en la Ciudad para contratarlas en condiciones desfavorables.
Esta situación es visible en fincas bananeras y cafetaleras, señaló, así como en el sector de la construcción y los desarrollos inmobiliarios que actualmente se expanden en la zona sur de Tapachula.
Muchos trabajadores extranjeros reciben entre 200 y 300 Pesos diarios por jornadas extensas, explicó, percibiendo, incluso, menos ingresos que trabajadores mexicanos o guatemaltecos que realizan las mismas actividades.
Sostuvo que la falta de documentos migratorios con plena validez laboral facilita la subcontratación irregular, lo que además permite a algunos empleadores evadir obligaciones fiscales y de seguridad social al no registrar formalmente a sus trabajadores.
El problema no solo afecta a los migrantes, también impacta a los trabajadores mexicanos, porque se normalizan esquemas laborales donde no se respetan los salarios ni las prestaciones establecidas por la ley, afirmó.
El defensor de los derechos humanos destacó que aproximadamente la mitad de la fuerza laboral en algunas obras de construcción está integrada por migrantes que desempeñan labores especializadas como soldadura, plomería, herrería y albañilería, aportando mano de obra calificada al desarrollo económico de la región.
Asimismo, cuestionó la efectividad de algunos documentos migratorios temporales, al considerar que no garantizan acceso pleno a servicios de salud ni a oportunidades laborales formales, situación que mantiene a miles de personas en condiciones de vulnerabilidad.
Ante este panorama, hizo un llamado a organismos empresariales, autoridades laborales y dependencias federales para impulsar mecanismos que garanticen condiciones de trabajo dignas, salarios justos y el cumplimiento de las obligaciones patronales.
Finalmente, señaló que alrededor de 65 mil migrantes permanecen actualmente en Tapachula en espera de una solución a su situación migratoria, mientras enfrentan dificultades para acceder a empleo formal. EL ORBE/Nelson Bautista

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