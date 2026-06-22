Festejan a los Elementos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo

* En el Marco del Día del Padre

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 19 de junio de 2026.- En el marco del Día del Padre, el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, acompañado de su mamá, Candelaria Avendaño; sus hijas Hannia, Grecia y Romina; y el subsecretario de Seguridad, Álvaro Cuauhtémoc Serrano Escobedo, festejó a los papás policías de Chiapas.

En su intervención, Aparicio Avendaño expresó que los elementos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) son héroes sin capa, porque debajo del uniforme hay hombres que cumplen una doble misión: guiar y proteger a sus hijas e hijos, así como cuidar día y noche al pueblo de Chiapas.

“Sus hijos, hijas, esposas, nietos y nietas deben de sentirse muy orgullosos, porque ustedes fueron realmente los que lograron e hicieron posible la pacificación de Chiapas. Disfruten este festejo porque se lo merecen, están haciendo una gran labor: darnos seguridad a todas y todos los chiapanecos“, declaró.

Destacó que bajo la visión humanista del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, hoy el personal de la SSP cuenta con mejores condiciones laborales y mejores salarios para que sus familias tengan tranquilidad y bienestar.

Finalmente, el titular de la SSP destacó que en esta Nueva ERA hay una Secretaría de puertas abiertas, que está comprometida en atender y escuchar a su personal con cercanía y empatía: “pueden llegar conmigo, siempre voy a estar para ustedes, porque vengo de la tropa y conozco sus necesidades”, mencionó.

A este importante evento asistieron: Jorge Arturo Acero Gómez, presidente municipal de Berriozábal; Eber Quintero Juárez, director de Inteligencia e Investigación; Rafael Rincón Valencia, subsecretario de Servicios Estratégicos de Seguridad; Zeín Jerónimo Gil, subsecretario de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad; Pablo Filiberto Camacho Aguirre, rector de la Universidad de Seguridad Pública del Sureste (Useps); José Alonso Llaven Villarreal, director general del Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado; entre otras personas invitadas. Boletín Oficial