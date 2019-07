Vamos a Sacar por Miles a los Migrantes con Megaoperativo: Donald Trump

* Los Enviará a México y Guatemala.

Ciudad de México.- Mientras Washington confirmó que mañana realizará una gran redada contra migrantes, el número de mexicanos indocumentados devueltos por Estados Unidos ha repuntado en los dos últimos años.

Entre enero y mayo de 2017, los primeros meses de la administración de Donald Trump, esta cifra se ubicó en 63 mil 552 personas. Para el año siguiente aumentó 47%, a 93 mil 327 repatriados, de acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.

En el mismo periodo de este año, el número de connacionales que han sido devueltos es de 89 mil 185, 40% más que hace dos años.

En tanto, el Presidente de EU dijo que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) se alistan para el operativo de búsqueda y deportación de migrantes en diez ciudades, entre ellas Chicago, Houston, Los Ángeles, Miami y Nueva York.

Es una operación enorme. Si se ha filtrado que va a comenzar no pasa nada, empieza el domingo y vamos a sacar de aquí a miles”, indicó en rueda de prensa en la Casa Blanca, reportó CNN.

Detalló que, sobre todo, se busca a “criminales” y personas que ingresaron de manera ilegal a su país.

Ayer, la revista The New Yorker reveló que Estados Unidos planea detener a migrantes antes de que pidan asilo y llevarlos a Guatemala, desde donde tendrán que presentar sus solicitudes. Esto, según un plan que se dará a conocer en unos días.

REPATRIAN A MÁS MEXICANOS EN 2019

Luego de que en los primeros meses de la administración del presidente Donald Trump el número de mexicanos repatriados desde Estados Unidos se ubicó en uno de los puntos más bajos, con 63 mil 352 entre enero y mayo de 2017, para 2018 y 2019 las cifras de connacionales devueltos volvió a repuntar en los mismos periodos.

Según datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, entre los primeros cinco meses de 2018 hubo 93 mil retornados a nuestro país, para el mismo lapso de 2019 la cifra alcanzó 89 mil 185.

Este año, el punto de repatriación por donde ingresaron más mexicanos fue Tamaulipas, con 31 mil 543 casos, seguido de Baja California, con 27 mil 749, y Sonora con 15 mil 432.

Los guerrerenses son los más deportados, con 10 mil 43, seguidos de los de Oaxaca, con ocho mil 726; Michoacán, con siete mil 414; Guanajuato, con seis mil 566 y Veracruz, con cinco mil 224.

Antier, la oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de EU anticipó que lanzará una búsqueda y deportación de dos mil familias migrantes en diez ciudades estadunidenses, incluidas las que tienen las comunidades de migrantes mexicanos más significativas.

El operativo inicial será en Atlanta, Baltimore, Chicago, Denver, Houston, Los Ángeles, Miami, New Orleans, New York y San Francisco.

Ante esto, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que a través de sus 50 consulados realizará visitas inmediatas a los centros de detención migratoria a fin de identificar casos de mexicanos que pudieran ser sujetos de deportación y brindarles un respaldo legal.

Destacó que, para este propósito, aumentó 140% el número de abogados consultores y se han capacitado a más de 500 miembros del personal consular, en lo que va del año.

Las representaciones de México cuentan con el apoyo de más de 400 abogados y organizaciones especializadas para atender y analizar los casos de los migrantes.

DETENIDOS POR EU IRÁN A GUATEMALA

El gobierno de Estados Unidos planea detener migrantes antes de que pidan asilo y llevarlos a Guatemala, a la frontera con México, desde donde tendrían que presentar sus solicitudes, según un plan que se dará a conocer en unos días.

De acuerdo con un borrador que obtuvo The New Yorker, los solicitantes de asilo de cualquier país que se presenten en las garitas estadunidenses. o sean detenidos mientras cruzan entre las garitas podrían ser enviados a buscar asilo en Guatemala”, informó la publicación.

Bajo este nuevo acuerdo, la mayoría de estos migrantes ya no tendrán la oportunidad de presentar una solicitud de asilo en Estados Unidos”, explicó.

Aclaró que la negociación ha dejado fuera al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (Acnur). Agencias