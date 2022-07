*Sostiene Adán Augusto, Secretario de Gobernación.

El Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, sostuvo que “muchos no alcanzan a entender la dimensión de la Cuarta Transformación, porque hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza un Gobierno incluyente, diverso, generoso y plural, como nunca en el país, donde caben todas y todos”, expresó.

Asimismo, el tabasqueño presumió que desde hace 100 años no había un líder nacional como el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien es origen y destino de un desarrollo progresivo, de combate a la corrupción y que ayuda a todos los sectores sociales, principalmente a los más necesitados.

El encargado de la política interna del país añadió que “estamos viviendo un cambio total, un cambio de régimen, de progreso y desarrollo para México, bajo el liderazgo de un presidente humano y honesto que está respaldado por millones de mexicanas y mexicanos”.

Con la seriedad y templanza que lo caracterizan, el Maestro en Ciencias Políticas resaltó que en la historia de México no se había visto a un Presidente que tuviera esa fortaleza política y ocupara el segundo lugar con mayor popularidad en el mundo.

Asimismo, agregó que “el Presidente tiene esa constancia y dedicación, de forma religiosa, de levantarse a las cinco de la mañana para reunirse con sus colaboradores, analizar los temas torales como salud, seguridad, educación, entre otros más, para garantizar el bienestar de las familias mexicanas”.

El tiular de la Segob sostuvo que al término del sexenio quedará un país más justo, más equitativo, más equilibrado, pues “se tiene un manejo muy pulcro de la situación económica del país, hay estabilidad política, económica y social; ese es el gran logro de este gobierno”.

Finalmente, el Exgobernador de Tabasco reconoció su deseo de participar como candidato de Morena a la Presidencia de la República en el 2024, sin embargo, señaló que “ahora es tiempo de la unidad, es tiempo de trabajar y apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrador en el proceso de consolidación de la Cuarta Transformación”, puntualizó. Boletín Oficial