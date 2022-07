Precaria Situación Económica Familiar Afectó Estudios de Jóvenes en la Región

* Debido a la Crisis de la Pandemia.

Tapachula, Chiapas; 30 de julio del 2022.- A pesar de los momentos difíciles que ha dejado en todos los sentidos la pandemia del Covid-19, en la Escuela Preparatoria No. 5, con sede en esta ciudad, se repusieron a esos inconvenientes y con el esfuerzo de los alumnos, docentes y padres de familia, lograron culminar sus estudios de ese nivel 20 jóvenes, lo que constituye un éxito para esa institución educativa.

En entrevista con el rotativo EL ORBE, así lo dio a conocer, Apolinar Orellana Díaz, director de esa institución educativa, quien consideró que otro factor que afecta al buen desarrollo de la educación en los jóvenes e incluso la deserción escolar, es la precaria situación económica de las familias.

Esto a consecuencia de los altos niveles de desempleo y la falta de oportunidades, así como por los problemas de las parejas que deriva que en muchos casos haya jóvenes que viven al lado de sus abuelos y no en el seno familiar.

Añadió que, por fortuna, las nuevas generaciones de jóvenes vienen con otras ideas y eso fortalece la demanda por el estudio, como es el caso de los 20 egresados, quienes en su mayoría tienen la idea de continuar con sus estudios, sabedores que los tiempos actuales requieren de gente capacitada, preparada, y con el firme objetivo de ir hacia adelante para un mejor futuro.

Sin embargo, afirmó que están conscientes de que es un paso difícil, ya que la mayoría de las viviendas de los muchachos egresados están asentadas en una zona considerada como marginada y por lo mismo, carecen de todo, y para costear estudios universitarios es un paso delicado, ya que la economía de los padres de familia no es limitada, aunque están dispuestos a correr esos riesgos con tal de favorecer a los jóvenes estudiantes.

Comentó también que otra satisfacción que les queda es que desde el mes de enero del presente año, estuvieron trabajando en esa institución con clases presenciales, y eso sin duda ayudó mucho a los jóvenes en su preparación académica. EL ORBE / Nelson Bautista