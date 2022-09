Nuevo León Registra Intensas Lluvias Tras 12 Meses de Sequía

* Presas se Mantienen en Niveles Mínimos.

Monterrey, NL., 31 de agosto.- Después de doce meses de sequía, durante la tarde-noche del martes y la madrugada de este miércoles, se generalizaron las lluvias de moderadas a fuertes en las diversas regiones y municipios del estado.

Sin embargo, aunque la última semana se han reportado precipitaciones en las cuencas que alimentan las tres principales presas que abastecen a la zona metropolitana, el almacenamiento de dos de ellas: la Boca y Cerro Prieto sigue siendo mínimo y continúan los recortes en el suministro, que iniciaron desde el pasado 22 de marzo, con distintas modificaciones.

Juan Ignacio Barragán Villarreal, director de la empresa Servicios de Agua y Drenaje, señaló que todavía no hay una fecha para regresar al esquema de suministro de 24 horas para toda la población, aunque confió que pronto sea posible en caso de que continúen las lluvias y se cumpla el pronóstico para septiembre y octubre de precipitaciones por arriba de lo normal.

Mientras tanto, se trabaja para primero cumplir con el horario de suministro de cinco de la mañana a doce del mediodía a toda la población, excepto en las partes altas o más alejadas de la mancha urbana que serían alimentadas mediante pipas.

—Zonas más afectadas por lluvias

Con base a los registros pluviométricos de la Comisión Nacional del Agua (CNA), las mayores precipitaciones se originaron en la estación de Melchor Ocampo con 75 milímetros acumulados, Montemorelos 75, en La Boca (Santiago) 63.8, Linares 63, Radiosondeo Monterrey en Apodaca 38.3, El Diente al sur de Monterrey 37.6, y La Estanzuela también al sur de la ciudad con 35 milímetros acumulados.

Debido a los escurrimientos se reportaron numerosos encharcamientos y vehículos varados en avenida Luis Donaldo Colosio, de Santa Catarina, en donde se auxilió a cuatro personas que viajaban en un taxi y fueron extraídas para llevarlas a un lugar seguro.

En el arroyo Pontezuelas del municipio de General Terán, se auxilió a los ocupantes de una camioneta que se quedaron varados en medio de la corriente.

Asimismo, en Cadereyta se reportó un domicilio inundado, sin embargo la familia afectada no aceptó salir de su casa, por lo que Protección Civil Municipal sólo se mantuvo atenta a la situación.

Juan Ignacio Barragán, director de Agua y Drenaje, comentó que en la región citrícola donde se localiza la presa Cerro Prieto, registró precipitaciones promedio de 55 milímetros, con lo cual se llegó al cien por ciento del promedio para el mes de agosto, que hasta el martes estaba en un 60 por ciento.

—«Por fin nos llegaron las lluvias»

«Por fin nos llegaron las lluvias, esperamos continúen los próximos días de manera importante, después de doce meses de sequía por lo menos, es una excelente noticia, no habíamos tenido una lluvia de estas características en muchos meses», dijo Barragán.

Reconoció que estas precipitaciones tardarán algunos días en el almacenamiento de las presas y el nivel de los acuíferos, y si siguen las lluvias a partir del domingo, lunes o martes próximos, el sistema de distribución estará en una situación bastante más estable, ya por encimas de 14 mil litros por segundo, pues por el momento distribuye 13 mil 300 litros.

Precisó que aunque ayer llovió mucho en la cuenca de la presa Cerro Prieto, el embalse sigue con un almacenamiento del uno por ciento; pero es probable que en dos o tres días cuente con nivel suficiente para volver a realizar extracciones, situación que no ocurre desde el pasado once de julio.

La recuperación de Cerro Prieto, puntualizó Barragán, representará un cambio drástico en la situación para normalizar el servicio. Mientras tanto la presa La Boca está llena al 11.56 por ciento de su capacidad, y está aportando 839 litros por segundo para el suministro de la ciudad. Sun