Ratifican a Santiago Creel Como Presidente de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados

* Alejandro Armenta Presidirá en la Cámara de Senadores.

Ciudad de México, 31 de agosto.-Por unanimidad, los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) nombraron al diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Santiago Creel, nuevo presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Lo anterior deberá ser ratificado esta misma tarde por las y los integrantes del pleno.

Ignacio Mier, nuevo Presidente de la Jucopo, dijo a Creel que ese órgano legislativo será aliado de la nueva presidencia.

«En este instrumento tendrás un aliado, sé que tienes todas las habilidades para tener una conducción que le garantice a todas y todos los integrantes una actuación imparcial y conforme a la ley», declaró.

En respuesta, Creel Miranda agradeció la votación unánime, y dijo que ello le representa una doble responsabilidad.

«En caso de que el pleno me ratifique, serviré a esta Cámara con pleno apego a la institución, y siempre privilegiando el interés general por encima de los intereses particulares y partidistas, porque esa es la función de un presidente de la mesa. El gran reto es poder generar un equilibrio entre las libertades de los grupos parlamentarios y las funciones que tiene esta Cámara desde el punto de vista constitucional», concluyó. Sun

Alejandro Armenta

Para Presidir la Mesa Directiva del Senado

Mientras el senador Alejandro Armenta Mier celebraba haber sido electo como la propuesta de la bancada de Morena para la presidencia de la Mesa Directiva del Senado, los partidos de oposición lo rechazaron.

“La propuesta del grupo mayoritario no cuenta con el consenso del bloque de contención”, dijo Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado.

La elección de presidente de la Mesa Directiva requiere sólo de mayoría absoluta, esto es 50 por ciento más uno; Morena y aliados no tienen problema en que se apruebe el nombramiento de Armenta.

Sin embargo, los coordinadores del PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y el Grupo Plural anunciaron que no respaldan la propuesta porque Morena decidió sin el consenso de las minorías.

Lo anterior, anunciaron, podría implicar que la oposición cierre la puerta al diálogo cuando Morena necesite de sus votos.