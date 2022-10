Empresas Perderían Exenciones si no se Ajustan a Acuerdo: Profeco

León, Gto.; 6 de Octubre.- Las 15 empresas que participan en el acuerdo contra la inflación pueden perder las exenciones que se les dan bajo dicho convenio si hacen mal uso de las preferencias y aumentan los precios de los productos que elaboran y comercializan, dijo el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield.

Expuso que no habrá multas para las empresas porque en México ya no hay esquemas de control de precios.

Pero en caso de que haya aumentos de precios habrá una «revisión a detalle, para ver si no está haciendo mal uso de las canonjías que se otorgaron a esos productos».

«Si se te está dando exenciones y consideraciones especiales como industrial o como comercializador, y tú no lo estás reflejando al consumidor, entonces tomaremos las medidas en relación, en retirarle a esa persona esas exenciones o esas consideraciones especiales, porque no es un tema de multas», dijo.

Al referirse a la exención que se les da a las 15 empresas que participan en el Acuerdo de Apertura contra la Inflación y la Carestía (Apecic), como el exentarlas de las revisiones sanitarias de la autoridad y hacerlas que se comprometan a cumplirlas, Sheffield expuso que la autoridad tiene capacidad para verificar el cumplimiento de las normas y regulaciones.

Además de que «las nuevas medidas que se incluyen en el acuerdo para contener la inflación no implica la renuncia de la autoridad a sus funciones de verificar el cumplimiento de normas de calidad».

«Siguen las mismas medidas y las mismas normas, lo único que se está haciendo es algunas medidas que no son necesarias, se están eliminando, como el embolsado de las papas. Todo se vendrá cuidando, todo, la autoridad no renuncia a ninguna de sus facultades, ni se deja de cuidar el cumplimiento de las normas de todo tipo, pero se confía en que este cumplimiento lo realicen las empresas importadoras», expuso.

Sheffield comentó que seguirán las revisiones «y, además, como lo hemos venido haciendo desde hace tres años, requerimientos de información en donde veamos información que se distorsiona, donde vemos alguna actividad vinculada a los 24 productos que tiene un comportamiento que nos resulta atípico por los mismos números que revisamos, en ese momento hacemos un requerimiento de información». Sun