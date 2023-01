Analizan Adán Augusto y Alcaldes Situación en Frontera Norte

* Destacan Inversiones y Turismo.

Ciudad de México, 29 de enero.-El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, encabezó la Primera Cumbre de Alcaldes de la Frontera Norte de México que se celebró en esta ciudad, donde convocó a elevar este foro a un encuentro nacional, en el que participen no solo el gobierno federal, sino las y los gobernadores acompañados de sus equipos de trabajo.

El titular de Gobernación reiteró el interés del presidente Andrés Manuel López Obrador para que las cosas en el país marchen bien, pues, aseguró, «todo es con un objetivo común».

«Festejo el que esta primera reunión se dé, porque si me permiten una sugerencia y con todo respeto a la autonomía municipal, pues es momento de integrarnos todos», afirmó.

Expresó que si bien el esfuerzo de los municipios es importante, puede caer en el romanticismo si no se tiene la capacidad de integrar a los estados y a la federación, es el momento, aseguró, que el gobierno federal y los gobiernos estatales entiendan qué es lo que significa.

Durante el encuentro que se llevó a cabo por convocatoria del presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, el secretario Adán Augusto López Hernández escuchó las exposiciones de integrantes de diversos sectores en torno a cinco temas primordiales para las fronteras del país: industrias e inversiones, proveeduría nacional, empleo, abastecimiento de electricidad para la industria maquiladora, y turismo nacional y extranjero. Sun