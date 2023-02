AMLO Respalda a Samuel García Ante Juicio Político Impulsado por el Congreso de Nuevo León

* Afirma que Hay Intereses Oscuros.

Ciudad de México; 2 de Febrero.- El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó al gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda (MC), quien enfrenta un «juicio político», por presiones y chantajes de quienes siempre han dominado en Nuevo León.

«Apoyamos al gobernador de Nuevo León, porque se ha presentado una demanda para desaforarlo, lo quieren quitar del cargo, porque no le aprobaron el Presupuesto, no tiene mayoría en el Congreso, se pusieron de acuerdo sus adversarios, y querían ellos imponerle un presupuesto y obligarlo a que destinar fondos a ciertas empresas públicas ‘autónomas’ manejadas por los partidos que están bloqueando al gobernador».

El presidente López Obrador dijo que Samuel García no permitió y por eso presentaron una denuncia para desaforarlo, cuando hay tesis, jurisprudencia, de que cuando no se aprueba o publica el Presupuesto, se puede gobernar con el presupuesto anterior.

«No está cometiendo ningún delito, está resistiendo una presión que tienen que ver con chantajes, lo que eran los moches de antes, que había quedarle a los partidos y diputados para obtener los votos y que aprobaran el presupuesto, eso no debe seguir existiendo».

«Que se conozca cuál es nuestra postura, porque es un chantaje de los que siempre han dominado en Nuevo León y que siempre han sometido a los gobernadores».

El Mandatario llamó a los opositores, al Gobernador de Nuevo León que recapaciten porque en qué ayuda la inestabilidad política, ni al Gobierno de Nuevo León ni al pueblo.

El pasado 31 de enero, el Congreso de Nuevo León, a través de la Comisión Anticorrupción, acordó iniciar un juicio político en contra del gobernador Samuel García por violaciones graves a la Constitución Local, al no presentar a tiempo el Presupuesto de Egresos de 2023 e incumplir con la publicación de decretos avalados por el Legislativo. Sun