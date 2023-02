Banco de Células del IMSS ha Realizado más de 150 Trasplantes a Niños con Cáncer

* Les Devuelve Esperanza a Pacientes y Familiares.

Ciudad de México, 4 de febrero.-El Banco de células de cordón umbilical del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el cual se recolectan células troncales hematopoyéticas, las cuales tienen la capacidad de formar glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, ha beneficiado con trasplantes a más de 150 niñas y niños con padecimientos hematológicos y oncológicos.

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer, el doctor Héctor Mayani Viveros, jefe de la Unidad de Investigación Médica en Enfermedades Oncológicas, señaló que la instalación está ubicada dentro del Banco de Sangre del Centro Médico Nacional (CMN) La Raza, y que fue inaugurado en 2005.

Detalló que, desde su creación, este banco cuenta con certificación ISO 9001-2008 por mantener un sistema de gestión de calidad único en su tipo en México y América Latina.

El especialista explicó que para obtener células hematopoyéticas de la sangre de cordón umbilical, la sangre es obtenida justo en el momento del nacimiento. Este es un procedimiento que no causa ningún problema y no pone en riesgo ni a la madre ni al bebé.

«Una de las experiencias más gratificantes es haber conocido a uno de los niños que recibió un trasplante, varios años después del procedimiento. Cuando nos presentaron, pude estrechar su mano, tenerlo frente a mí y ver que, gracias a estos trasplantes, él estaba vivo y estaba bien», enfatizó.

Por otro lado, destacó que la Unidad de Investigación Médica en Enfermedades Oncológicas a su cargo, ubicada dentro del Hospital de Oncología del CMN Siglo XXI, es la única constituida ex profeso en el IMSS para para el estudio del cáncer.

También, destacó la labor que realizan personal médico y especialistas en Biología dentro del Laboratorio de Células Troncales y Progenitoras Hematopoyéticas, que contribuye al conocimiento de la biología de este tipo de células, con la finalidad de emplearlas en tratamientos que beneficien a derechohabientes con cáncer, al tiempo de impulsar el desarrollo de la medicina regenerativa en el IMSS y en todo el país.

«Las investigaciones que se realizan en este laboratorio han apoyado el trabajo que se realiza en el Banco de Células de Sangre de Cordón Umbilical, además de generar 60 artículos internacionales, 12 artículos nacionales, seis capítulos en libros internaciones, tres artículos de divulgación científica y un libro de divulgación científica», informó.

Para finalizar, detallaron que también ha permitido la formación de recursos humanos: 14 estudiantes graduados de doctorado, siete de maestría y cuatro de Licenciatura. Sun