Instituciones de Crédito Tampoco Abrirán Hoy Lunes

* Informa la ABM.

Ciudad de México; 5 de Febrero.- La celebración de días feriados y puentes largos viene acompañada de una serie de medidas adicionales, entre ellas la operación de sucursales bancarias y este 6 de febrero no es la excepción.

En el portal electrónico de la Asociación de Bancos de México (ABM) se puede consultar el calendario oficial establecido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre del año 2022.

El calendario se establece que los días en que las instituciones bancarias deberán cerrar sus puertas y suspender operaciones durante 2023.

La ABM informó que en el primer puente del año, este lunes 6 de febrero, no abrirán las sucursales bancarias, por la conmemoración de la Constitución de 1917.

«La ABM recuerda a los clientes de la banca que tienen a su disposición más de 59 mil cajeros automáticos y 48 mil corresponsales bancarios; así como la banca digital, la banca electrónica y la banca telefónica, que operan las 24 horas del día, los 365 días del año», añadió.

El organismo mencionó que la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros establece que, en caso de que la fecha límite de un pago corresponda a un día inhábil, el pago podrá efectuarse al día hábil siguiente.

¿Qué Otras Instituciones No Abrirán sus Puertas?

Aunque en términos generales se piensa en las sucursales bancarias, el decreto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que da cuenta que en el calendario oficial de la CNBV, se contempla a:

Las instituciones de crédito, casas de bolsa, bolsas de valores, instituciones para el depósito de valores, instituciones calificadoras de valores, contrapartes centrales de valores, bolsas de contratos de derivados, cámaras de compensación de instrumentos derivados y sus socios liquidadores, fondos de inversión y sociedades operadoras de fondos de inversión.

Así como a sociedades distribuidoras de acciones de fondos de inversión, sociedades valuadoras de acciones de fondos de inversión, sociedades financieras de objeto múltiple reguladas, sociedades financieras populares, sociedades financieras comunitarias, organismos de integración financiera rural, uniones de crédito, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, y sociedades de información crediticia e instituciones de tecnología financiera. Sun