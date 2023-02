Tortilla, Pollo y Huevo no Bajarán de Precio

*Llaman a la Profeco Evitar Abusos Contra Consumidores.

Monterrey, NL., 22 de febrero.- Los precios del pollo y huevo pueden incrementarse entre 15 y 20 por ciento más de lo que ya lo hicieron, mientras que la tortilla no bajará a pesar de que la paridad peso-dólar permite que bajen los precios del maíz para consumo pecuario, esto de acuerdo con el presidente del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), Juan Carlos Anaya.

Los precios de maíz de importación para uso pecuario e industrial e incluso para la producción de maíz en México viene una caída de precio porque el tipo de cambio de 20.50 pesos por dólar bajó a 18.50 pesos, lo que significará un impacto a la baja de 700 pesos, pero eso no se traducirá en menores precios.

Por eso, comentó que, «el productor de Sinaloa está reclamando porque en lugar de tener un precio del maíz de 6 mil 800 será de 6 mil, lo que favorece al sector agropecuario, pero tampoco creas que la tortilla va a bajar, baja el maíz pero no la tortilla, tenemos imperfecciones (en el mercado) que el gobierno no atiende» como el hecho de que suben los márgenes de ganancia.

¿Qué le correspondería hacer a la Profeco?

Durante su ponencia en la Expo Carnes y Lácteos 2023 que organizó el Consejo Mexicano de la Carne (Comecarne), expuso que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) debiera intervenir más porque a pesar de que bajan los insumos no bajan los precios de los productos.

«Cuando sigues los márgenes, alguien se está quedando con esos márgenes (de ganancia) y estás afectando al consumidor, por eso la autoridad tiene que ver dónde se quedan esos márgenes de especulación», que pueden llegar entre el productor y consumidor a un margen de hasta 20 pesos por kilo de pollo o huevo.

Sobre los precios del pollo y huevo, dijo que «de aquí a fines de marzo estamos viendo que pueda subir entre 8% a 15% más», a pesar de que los precios del maíz amarillo de uso pecuario de importación harán que la tonelada de grano sea más barata.

Esos precios tienen que ver con el problema que se generó por la fiebre aviar en Estados Unidos, pero dijo que no se puede decir que el huevo se vende caro porque las gallinas tienen frío, como lo dice la autoridad. Añadió que ven más especulación en frutas y hortalizas, por ejemplo, al productor le compras el jitomate a 6 pesos y el consumidor lo compra en 32 pesos el kilo, lo que tiene que ver con márgenes de ganancia.

En las últimas semanas el precio promedio del huevo fue de 50 pesos el kilo, mientras que el kilo de pechuga de pollo alcanzó los 120 pesos de la semana del 13 al 17 de febrero, de acuerdo con Profeco y GCMA. Sun